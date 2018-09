Marxismus obchází Británii. Labouristé chtějí dát část firem pracujícím

Úmysl zavést tuto povinnost v pondělí sdělil svým spolustraníkům stínový ministr financí John McDonnell. Podle něj by se velké společnosti měly začít více dělit o své zisky, které doteď zůstávaly v rukou několika málo boháčů, tvrdí agentura Reuters. Strana již dříve představila plány na znárodnění klíčových podniků, mezi které zařadila i energetické a železniční společnosti.

Společnosti s více než 250 zaměstnanci by v případě, že se plán uskuteční, musely založit speciální fond. Do něj by pak každý rok převáděly 1 procento svých akcií, až do celkového množství 10 %. Fond by se také staral o vyplácení dividend zaměstnancům.

Politika redistribuce majetku a převádění kontroly do rukou větší části společnosti podle agentury Bloomberg pomohla Labouristům v posledních volbách dohnat Konzervativní stranu Theresy Mayové.



„To, že budou zaměstnanci vlastnit podíly ve firmě, zvýší její produktivitu,“ řekl McDonnell. „Dá to zaměstnancům stejná práva jako ostatním akcionářům. Budou moci mluvit do toho, kterým směrem firma bude pokračovat, a budou dostávat dividenda,“ dodal.

Zaměstnanecká dividenda by však mohla činit maximálně 500 liber. Případné přebytky by šly do státního fondu sociálních služeb. Podle Labouristů by takto stát mohl získat až 2,1 miliardy liber (přes 60 miliard korun) ročně.

Vlk v rouše beránčím

„Hlavní myšlenka návrhu, dát zaměstnancům akcie, je jen zástěrkou pro ohromnou daň, kterou by zavalili podnikatele,“ řekl Reuters Stephen Ratcliffe, právník společnosti Baker McKenzie. Návrh Labouristů označil za vlka v rouše beránčím.

Podobného názoru je i generální ředitelka Konfederace britského průmyslu Carolyn Fairbairnová. „Postupujte takhle a vrátíme se zpátky v čase,“ citoval ji list The Guardian. „Investoři začnou Británii rychle opouštět,“ dodala.

V reakci na kritiku McDonnell poukázal na Německo, kde zaměstnanci drží někdy až polovinu míst v dozorčích radách. Němečtí zaměstnanci však nemají ve svých firmách podíly.

Společnosti s méně než 250 zaměstnanci by mohly zaměstnanecké fondy zavést na dobrovolné bázi. Podle McDonnella by ve fondech mělo být téměř 11 milionů zaměstnanců, přibližně 40 % britské pracovní síly.