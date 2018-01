Nabalil se a šel na odbavení. Návrhář neměl peníze na poplatek za kufr

Deset košil a osm párů kalhot si na sebe podle britského deníku Daily Mail ve středu navlékl návrhář Ryan Carney Williams, známý jako Ryan Hawaii, aby se vyhnul poplatku za zavazadlo. Jeho nevšední nápad ho ale nakonec stál místo na palubě letadla britské společnosti British Airways. Personál islandského letiště Keflavík ho do něj odmítl pustit, uvedl server Vice.

„Neměl jsem žádné zavazadlo, do kterého bych oblečení dal. Stále mě nechtějí pustit. Rasové nadřazování?“ napsal na svůj Twitter Williams poté, co byl zadržen letištní ochrankou kvůli nevhodnému chování. Mluvčí společnosti British Airways se k incidentu později vyjádřil: „Nerozhodli jsme se zamítnout vstup na palubu kvůli rase, ale kvůli nepatřičnému chování, které jsme nemohli tolerovat.“

Bez hotovosti i zavazadel

Následující den si Williams přes společnost easyJet rezervoval jiný let do Londýna. Tentokrát se mu podařilo dostat palubní vstupenku, u brány ho ale zastavila obsluha s tím, že ho do letadla kvůli incidentu z předchozího dne nepustí. Williamsova zavazadla tak odcestovala do Anglie bez něj a návrhář zůstal na islandském letišti uvězněn bez peněz. „Už je to tu zase! Nepustili mě do letadla dvakrát za dva dny,“ napsal na svůj profil.

Do Londýna se Williams nakonec vrátil až v neděli pomocí norských aerolinek. Poté, co společnosti British Airways a easyJet vysvětlil situaci na svém Twitteru, bylo mu údajně řečeno, že je vyloučeno, aby dostal náhradu za dva koupené lety, které kvůli incidentu s oblečením zmeškal. Podle deníku Daily Mail mu byly oba lety nakonec kompenzovány.

Williams své chování hájí tím, že se nesnažil vyhnout poplatku, jen neměl dost peněz na to, aby zaplatil za další zavazadlo. Podle svého příspěvku na Twitteru žil na Islandu jako bezdomovec více než týden. Ať už to bylo jakkoli, navléknutí se do veškerého oblečení zřejmě nebylo tím nejlepším řešením...