Hej holky! Britka rozdává menstruační vložky ženám, které na ně nemají

Její byznys je založen na jednoduchém principu „jeden koupíš, jeden daruješ“. Společnost za každé koupené balení menstruačních potřeb jedno balení věnuje ženám v nouzi. Než projekt Celie Hodsonové odstartoval, mívala noční můry o tom, jak zůstane ve svém domově ve skotském městě Dunbar obklopena krabicemi s vložkami, píše list Independent.

Během měsíce se ale projekt slibně rozjel a Hodsonová už potřebným ženám věnovala na 3500 balení vložek. Její organizace Hey Girls vložky distribuuje potravinovým bankám, ženským skupinám, mládežnickému sdružení YMCA a několika školám, kde dříve dívkám, které si nemohly dovolit ani hygienické potřeby, kupovali učitelé menstruační tampony. Britka dostává povzbudivé dopisy od dárců. Někteří z nich sami zažili situaci, kdy si nemohli dovolit koupit ani základní potřeby, a chtějí tak pomoct jiným.

Hey Girls se trefila do aktuálního trendu, kdy se o chudobě nedovolující v klidu prožít menstruaci, začalo mluvit. Film Kena Loache „Já, Daniel Blake“ z roku 2016 například ukazuje matku samoživitelku, jak v supermarketu vložky krade.

Osmnáctiletá studentka Amika Georgeová zase v kampani #freeperiods (v překladu Osvoboďte menstruaci) vyzývá vládu, aby dětem z nízkopříjmových rodin zajistila hygienické potřeby zdarma. Jiná výzva „Stop Taxing Periods. Period“ (v překladu Přestaňte zdaňovat menstruaci. Tečka) měla úspěch: ministerstvo financí od roku 2022 výrazně sníží daň na menstruační potřeby.

Pro Hodsonovou je ale debata o snížení daní málo. „Když si nemůžete dovolit dát libru, nemůžete si dovolit dát ani 95 pencí. Jde o hluboce zakořeněnou chudobu, kdy se člověk rozhoduje, jestli se vzdá jídla, topení, nebo elektřiny. Jak v tomhle máte vychovávat děti tak, aby se cítily rovné svým vrstevníkům?“ ptá se. Řešení podle ní není ani to poskytovat hygienické potřeby zdarma na veřejných záchodcích. „Ve Skotsku stojí použití veřejného WC 40 pencí,“ vysvětluje.

Řeší se prodej v supermarketech a obaly

Problém zná Hodsonová z první ruky. Vdávala se velmi mladá a měla brzo po sobě tři děti. Manželství jí ale nevyšlo a ona se rozhodla, že bude snadnější a lepší děti vychovávat sama, než aby se musely dívat, jak se rodiče hádají. Nyní, po letech, jí právě její dcery přesvědčily, aby nechodila do penze a věnovala své síly na dobrou věc.

Hey Girls si nenechává žádný zisk, Hodsonová a její tým neberou žádný plat, přestože mnoho z nich vede náročný život - mají jinou práci a živí rodinu. Organizace dostala nějaké prostředky z charity a s rozjezdem jí na sociálních sítích pomáhali dobrovolníci.

Vložky, které organizace prodává a chudým poskytuje, se testovaly ve spolupráci s dívkami v podnicích Pizza Hut po celé zemi. Vyrábějí se v Číně tak, aby byly plně rozložitelné a víc přírodní než bělené produkty z bavlněného vlákna.

Hey Girls nyní navazuje spolupráci s obchodníky včetně supermarketů. Některé obce vložky nakoupily do škol a nahradily dražší produkty známých značek. Řeší se také velikost obalu tak, aby se vložky vešly do prodejních automatů, nebo to, jak větší balení rozdělit do balení po jednom či dvou kusech pro případ, že by některá žena akutně potřebovala vložku a neměla zásobu z domova.