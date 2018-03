Žádný Milán ani Barcelona. Nové letecké linky z Brna zatím nebudou

Podle Šimka bude kraj s Blue Air dál jednat a dívat se i po jiných dopravcích tak, aby letos alespoň některé linky mohly fungovat. Z Brna se nyní létá do Londýna a Mnichova. Přibýt mají spoje do Milána, Bruselu, Říma, Barcelony a Lvova. Kraj do toho letos chce dát 60 milionů korun. S dopravcem založil společnost Blue Air Moravia Transportation, v níž má kromě něj a Rumunů podíl i město.



„Jednání jsou velmi dlouhá. Připadá mi to velmi špatné, protože sladit některá česká a rumunská práva je velmi složité. My jsme se trošku zadrhli, jsou tam problémy a samozřejmě se poohlížíme i po jiných možných dopravcích,“ uvedl Šimek.

Podle něj je nereálné začít létat v březnu, jak se předpokládalo. Jak dlouhé zdržení bude, hejtman není schopný říct. „Budeme chtít od rumunských dopravců jasné vyjádření do několika dnů, abychom se nezastavili a mohli jednat dál i s jinými dopravci,“ dodal Šimek.

Podle něj je vhodné zavádět nové linky na jaře na počátku sezony, nikoli v zimě. „Uděláme vše pro to, abychom alespoň letos nějaké spojení zajistili,“ dodal Šimek.

Plán počítá s tím, že linky přepraví ročně kolem 130 000 cestujících, v letadle má být přes 120 míst. Do Milána a Bruselu se má létat třikrát týdně, dvakrát do Říma, Barcelony a Lvova. Kraj i město si od většího počtu linek slibují větší atraktivitu regionu pro zahraniční investory i turisty.

Letiště loni zastavilo propad v počtu odbavených cestujících, prošlo jím zhruba 460 000, což je nejvíce z českých regionálních letišť. Brněnské letiště využívají z více než poloviny cestující charterových letů v letní sezoně. Loni skončily pravidelné linky na londýnské letiště Luton a do Eindhovenu, v minulých letech také přestala létat letadla do Moskvy.