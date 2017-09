Bruselu vadí složení tuzemáku. Vonná látka je podle úřadů rakovinotvorná

Ethylester kyseliny mravenčí (mravenčan ethylnatý), tak se nazývá látka, která se ocitla v hledáčku evropských orgánů. Podle vědců z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je totiž aromatizátor, který se používá při výrobě tradičního českého rumu, rakovinotvorný. Závěrem se nyní bude zabývat Evropská komise, která by ingredienci mohla úplně zakázat, napsaly středeční Hospodářské noviny.

„Vnímáme to jako riziko, které by mohlo narušit tradici českých alkoholových nápojů sahající až do devatenáctého století,“ řekl iDNES.cz výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky Jaroslav Burkar. Podle něj se studie vyjadřuje ve smyslu, že čeští výrobci neprokázali, že ethylester kyseliny mravenčí není závadný. „Látka se navíc v českém rumu vyskytuje ve velice malé míře,“ doplnil.

Pokud Evropská komise skutečně látku zařadí na seznam zakázaných ingrediencí, bude to pro české lihovarníky špatná zpráva - tuzemák by musel změnit složení. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) se již nechal slyšet, že Česko v takovém případě požádá Brusel o výjimku. Na to výrobci spoléhají.

Případný zákaz by se navíc netýkal jen tuzemského trhu. „Týká se to i Slovenska, Rakouska a dalších zemí,“ řekl Burkar. Rumy jsou u nás velice oblíbené. Podle údajů Unie výrobců a dovozců lihovin je každý čtvrtý panák vypitý v Česku rum.

Největší české likérky se proto ještě tento týden setkají s vedením Potravinářské komory a začnou závěry Evropského úřadu pro bezpečnost potravin řešit. Chtějí se dohodnout na společném postupu.

Není to přitom poprvé, kdy se Brusel tuzemákem zabýval. V roce 2003 se musel přejmenovat z tuzemského rumu, protože se nevyrábí ze třtiny. Rum v názvu tak podle úředníků klamal spotřebitele.

