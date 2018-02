Budějovický Budvar nestíhá vařit, díky silné poptávce investuje 600 milionů

Letos zahájí Budvar další dvě velké stavby. „Budou to jednak budova cylindrokónických tanků - nádob určených pro hlavní kvašení piva - jednak objekt pro instalaci další linky na plnění lahví. V dalších letech bude rozšiřování výroby završeno výstavbou nové varny,“ řekl Samec.

Do roku 2020 půjde o investice za dvě miliardy korun. Až je pivovar dokončí, bude mít roční výstav dva miliony hektolitrů.

Pivovar je podle Samce na horní hranici výrobní kapacity.

„Nyní nejsme schopni uspokojovat poptávku po našem pivu,“ řekl mluvčí. Výrobu Budvar rozšiřuje od roku 2016. Letos uvede do provozu plně automatizované logistické centrum, dokončí stavbu ležáckých sklepů a zvýší kapacitu stáčírny plechovek.

„Nový plnič plechovek zprovozníme již během února. Kapacita stáčírny plechovek tím vzroste o 40 procent,“ řekl Samec.

Do stáčírny plechovek půjde přes 40 milionů. Budvar prodal v roce 2016 v plechovkách téměř 300 000 hektolitrů piva. Největší objem tvořil světlý ležák Budweiser Budvar. Nyní má Budvar jednu linku na stáčení do plechovek.

Loni Budvar investoval především do stavby a technologie nového logistického centra, tedy do skladového hospodářství, expedice hotových výrobků, dále do rozšiřování výrobních kapacit - začala stavba ležáckého sklepa. V roce 2017 byl objem investic přes 700 milionů Kč. Státní pivovar letos proinvestuje asi o 100 milionů korun méně.

Budvar předloni prodal 1,61 milionu hektolitrů piva a měl rekordní tržby 2,54 miliardy korun. Hrubý zisk klesl o necelá čtyři procenta na 337,3 milionu korun. Pivovar, který vlastní stát, zaměstnává 670 lidí. V roce 2016 vyvezl do 77 zemí 975 000 hektolitrů, tedy 60,4 procenta produkce. Meziročně to bylo o 8,5 procenta více. Na celkovém exportu piva z ČR se předloni podílel Budvar 22,5 procenty.