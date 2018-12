Světové burzy rychle ztrácejí, propad akcií může přivolat recesi i v Česku

Česká republika je totiž kvůli vysokému podílu exportu na zahraničí extrémně závislá.

Jen během včerejška oslabily hlavní evropské trhy o dvě až tři procenta. Londýnská burza klesla na nejnižší hodnotu za poslední dva roky. Pražská burza od začátku týdne oslabila o více než tři procenta. Hluboko v červených číslech otevřely ve středu po jednodenní pauze kvůli pohřbu George Bushe také americké trhy.

Za aktuální nervozitou je zatčení finanční ředitelky čínské telekomunikační společnosti Huawei Meng Wan-čou. Dcera zakladatele firmy byla zatčena v Kanadě a nyní čelí vydání do Spojených států, které ji viní z porušování sankcí proti Íránu. Čína to odmítá.

Investoři si tuhle zprávu přeložili jako narušení křehkého příměří v obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou, které uzavřely o víkendu hlavy obou států.

„Z tržního vývoje na nás dělá špatný dojem zejména to, že horšící se nálada začíná živit sama sebe. Na výsledcích schůzky prezidentů Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga se hledají hlavně nedostatky,“ říká analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Burzy umazaly letošní zisky

Pesimismus investorů vedle obchodní války mezi USA a Čínou přiživuje také předpokládané další zvyšování úrokových sazeb. To naznačuje, že konjunktura ve vyspělých zemích se chýlí ke konci.

To by přineslo ochabnutí zahraniční poptávky po českém zboží. A tuzemské firmy, zejména automobilový průmysl, by tento výpadek těžko nahradily.

Sérii obdobně prudkých poklesů zažily akciové trhy už v polovině října. Z nich se částečně oklepaly a akcie poté pár týdnů lehce rostly. Nyní ale nabraly opět kurz směrem dolů. Prakticky všechny burzy tak umazaly zisky, které si připsaly během letošního roku.

Na pražské burze včera ztrácely všechny tituly. Nejvíc spadly akcie Avastu a Erste Bank. V globálním měřítku zasáhl výprodej nejvíc akcie firem, které mají nějakou vazbu na Čínu – tedy zejména těžební a ­ropné firmy, automobilky a technologické společnosti. Automobily jsou pro Evropu jedním z hlavních vývozních artiklů a mezi investory panují obavy, že eskalace obchodní války poškodí mezinárodní obchod jako celek.

Podle některých ekonomů však nejde jen o běžnou přetahovanou o ­výši cel. „Nejde pouze o obchod. Jde o to, kdo bude ekonomickým a­politickým lídrem světa za deset či dvacet let. Jde o technologie a ­o ­to, kdo bude dominovat,“ říká investiční ředitel švýcarské banky Union Bancaire Privée Norman Villamin.

Obavy začínají růst také v Evropě. Jak upozorňuje stratég Saxo Bank Christopher Dembik, klesá důvěra evropských zákazníků. A pesimismus zasahuje hlavně motor evropského růstu, opět automobilky. „V ­německém automobilovém průmyslu nyní převládá negativní pocit více než v ostatních sektorech a­ blíží se minimům letošního roku,“ tvrdí Dembik.



Česko ohrožují americká cla a brexit

„Potýká se s řadou problémů, které jsou spojené se vstupem na trh s elektromobily i s celkovým poklesem na globálním trhu. Dva největší trhy – Spojené státy a Čína – zažívají pokles tržeb. A hrozba amerických cel situaci pro německý export a celou ekonomiku zhoršuje,“ dodává stratég.

To do určité míry platí i pro Česko, kde jsou automobilky stále tahounem průmyslu. Pro řadu domácích firem představuje Německo – a jeho automobilový sektor – klíčové odbytiště. Pokud o něj přijdou, jen sotva během krátké doby přesměrují svou produkci jinam. Situaci jim komplikuje také odchod Velké Británie z Unie.

Nejde však jen o nynější zájem zákazníků o české vozy. I malý náznak paniky na finančních trzích se může rychle přelít do reálné ekonomiky, jak se ostatně ukázalo během finanční krize před deseti lety. A to navíc v situaci, kdy roste počet ekonomů, kteří tvrdí, že ekonomická konjunktura trvá už příliš dlouho a­ že období růstu musí zákonitě vystřídat pokles nebo alespoň určité ochlazení.

Rostoucí nedůvěra a pesimismus se posléze přepíšou do myslí manažerů, kteří začnou odkládat investice na pozdější dobu a zpomalení přivolají či prohloubí. To platí i pro spotřebitele, kteří se pod vlivem zpráv o možném příchodu krize začnou připravovat na horší časy a odkládat nákup zbytných věcí.

K signálům o horším výhledu ekonomiky patří také ceny ropy. Severomořská ropa Brent zlevnila za dva měsíce téměř o třetinu na 60­ dolarů za barel. Kartel OPEC jedná o snížení těžby, které by mohlo propad zastavit.