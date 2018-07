Makléř si myslel, že pracuje v demoverzi, a prodělal majlant

Harouna Traoré, bývalý zaměstnanec Thomson Reuters, se v Paříži učil obchodovat na burze. V kurzu k tomu využíval demo účet na platformě britské makléřské firmy Valbury Capital. V tréninku pak Traoré pokračoval i doma – provedl objednávky v hodnotě jedné miliardy eur. Než ale zjistil, že už se nepohybuje v demoverzi a že jsou všechny jeho transakce reálné, byl jeden milion eur (přes 25 milionů korun) v mínusu.



„Byl jsem ve velkém stresu,“ řekl Traoré, jednačtyřicetiletý otec dvou dětí, Financial Times. „Myslel jsem jen na svou rodinu,“ dodal. Aby bilanci srovnal, pokračoval v obchodování. Nakonec vybudoval pozici v hodnotě pěti miliard eur (129 miliard korun) v akciových futures (akciích, které do vlastnictví nakupujícího přejdou až v budoucnu, ale za aktuální cenu). Ztrátu tak obrátil v zisk 10 milionů eur.

Transakce jsou neplatné

O pár dní později se Traoré obrátil na Valbury Capital. Po vysvětlení situace mu makléřská firma obratem oznámila, že porušil smlouvu a jeho pozice jsou „neplatné a zrušené“. V lednu pak Traoré podal případ k soudu v Pontoise. Firmu žaluje za porušení smluvních podmínek a nedbalost. Chce po společnosti vyplatit 10 milionů eur, které mu podle něj dluží.



Společnost Valbury Capital, kterou vlastní stejnojmenná indonéská firma, odmítá jakékoli pochybení. Tvrdí, že Traoré navíc není běžný spotřebitel jejich služeb, ale profesionální trader. Případ by se tudíž neměl projednávat ve Francii. Místní spotřebitelské právo by totiž nejspíš mluvilo v jeho prospěch.



Kritický případ

Podle Roberta Falknera, partnera v právnické firmě zastupující Valbury Capital sídlící v Británii, jsou o případu informovány i britské instituce. Dále ho ale odmítl komentovat. „Nebylo by vhodné o tom teď mluvit,“ řekl Financial Times. Makléřské firmě by v případu mohlo pomoci to, že se Traoré při zakládání účtu zapsal jako člověk, který „často obchoduje s akciemi“.



Transakce provedené Traorém byly firmou označeny za „zjevnou chybu“, protože nechtěl reálně obchodovat a jeho transakce nebyly zamýšleny doopravdy. Traorého právníci však oponují, že do zisku se dostal až ve chvíli, kdy již věděl, že obchoduje s pravými akciemi.



Pro Valbury Capital je tento případ kritický. Případné vrácení 10 milionů eur by mohlo firmu zlikvidovat – v roce 2016 byly výdělky firmy jen 9 milionů eur. Oproti roku 2015 se jednalo o patnáctiprocentní propad. Navíc se neočekává, že by se tento trend měl změnit. Pokud společnost soud prohraje, možná nebude mít peníze na zaplacení.