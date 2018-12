Zachraň se, kdo můžeš. Bývalý šéf Fed varuje před kolapsem na burze

„Bylo by velmi překvapivé, kdyby se akciové trhy stabilizovaly a vrátily k růstu,“ řekl Greenspan. Připouští však, že v minulosti už se tak stalo. Pokud by akciové trhy začaly opět růst, následná korekce by byla podle něj ještě bolestivější. „A na konci tohoto vzestupu - zachraň se, kdo můžeš,“ dodal.

Greenspan působil na pozici předsedy Fedu, jenž funguje jako americká centrální banka, téměř 19 let. Proslul mimo jiné svým výrokem z 90. let, kdy označil tehdejší situaci na trzích za „iracionální vitalitu“, čímž narážel na tehdejší tzv. internetovou horečku.



V té době totiž ve Spojených státech vznikala jedna internetová firma za druhou a investoři do nich lili obrovské množství peněz. Jejich akcie tak nebývale vzrostly, což však dlouho nevydrželo. Na Greenspanova slova došlo po roce 2000, kdy „bublina splaskla“, akcie se propadly a mnohé internetové firmy po raketovém vzestupu zanikly.



Nyní Greenspan v rozhovoru pro CNN varoval, že růstové období amerických burz skončilo. A čísla tří hlavních indexů mu dávají za pravdu. Dow Jones, Nasdaq Composite i S&P 500 umazaly rekordní zisky z tohoto roku a všechny tři jsou za letošní rok v mínusu. Analytici se shodují, že podle dosavadní situace na amerických burzách to vypadá na nejhorší prosinec od roku 1931.



Akciové trhy jsou pod tlakem zejména kvůli stoupajícím výnosům amerických dluhopisů, míní Greenspan. „Na základě historie z posledních 15-20 let víme, že to je klíčový faktor, který táhne akciový trh směrem dolů,“ řekl. Dluhopisy jsou totiž v tomto případě pro investory atraktivnější, než akcie. Podle Greenspana budou výnosy amerických dluhopisů dál růst.



„Spojené státy míří ke stagflaci, kombinaci vysoké inflace a stagnace ekonomiky,“ uvedl Greenspan. To je podle něj „toxický mix“. CNN dodala, že americká ekonomika procházela obdobím stagflace naposledy v 70. a na začátku 80. let.