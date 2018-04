Byt v Praze stojí dvanáct ročních platů. Déle šetří jen v Londýně a Paříži

Vyplývá to z analýzy Institutu strategického investování z Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické, která vychází z Deloitte Property Indexu pro rok 2017. Analýza porovnává náklady na koupi starších i nových bytů s platy ve čtrnácti evropských metropolích.



Průměrná nabídková cena u bytu v pražské novostavbě je nyní na úrovni 94 236 korun za metr čtvereční. „Za poslední dva roky je nabídková cena vyšší o čtyřicet procent v důsledku velmi omezených povolovacích procesů a nedostatku bytů na trhu. I v letošním roce převyšuje poptávka nabídku na trhu, a ceny tak porostou nadále,“ uvedla mluvčí developerské společnosti Central Group Marcela Fialková s tím, že půjde patrně o jednotky procent.

Pod padesát tisíc to nejde

Na dračku v hlavním městě nejdou pouze novostavby. Cena starších panelákových bytů, které patří k nejméně oblíbeným, se pohybuje mezi padesáti a pětapadesáti tisíci korun za metr čtvereční. V lepších lokalitách mohou překročit i částku šedesát tisíc.

Byty v cihlových domech se prodávají za minimální cenu kolem sedmdesáti tisíc korun za metr čtvereční. Mnohem běžnější je však u cihlových bytů podle zkušeností realitních makléřů ze společnosti Century 21 cena v rozmezí osmdesát až devadesát tisíc.

„V letošním roce už neočekávám žádný podstatný růst, maximálně bude v řádu jednotek procent. Podle všeho je právě nyní ideální doba prodávat,“ sdělil MF DNES výkonný ředitel realitní sítě Century 21 Štěpán Gjurič a připomněl, že byty pod padesát tisíc korun za metr čtvereční v Praze už prakticky neexistují.

V porovnání s evropskými velkoměsty jsou přesto ceny v Praze poloviční, někdy dokonce třetinové. „Například v Miláně se ceny v historickém centru pohybují od deseti do sedmnácti tisíc eur za metr čtvereční (250 až 430 tisíc korun),“ říká obchodní ředitelka Czech Republic Sotheby’s International Realty Ilona Mančíková.



Tuzemské hlavní město se na západní metropole pomalu dotahuje, což má vliv na dostupnost bydlení v Praze. O realitní bublinu se však podle Petra Hány z Deloittu nejedná. „Stavem ‚v bublině‘ by se trh dal nazývat, pokud by docházelo k iracionálním situacím, kdy by si nemovitosti kupovali lidé, kteří na ně nemají dost peněz, nebo by si kupovali nadhodnocené nemovitosti. Banky by byly shovívavější v hodnocení rizika a neúměrně by zvyšovaly dostupnost hypoték. Nebo kdyby nájemné bylo výrazně nižší než splátka hypotéky. Jenže taková situace na trhu dnes není,“ tvrdí Hána.

Bankovní sektor je podle něj zdravý, problémových hypoték je málo (přibližně 1,5 procenta) a dnešní stav je spíše zapříčiněn nedostatečnou nabídkou a vysokou poptávkou po pořízení vlastních či investičních bytů.

Praha láká investory

I přes rostoucí ceny jsou totiž pražské byty zajímavou investiční příležitostí. Zvláště pak pro cizince, v jejichž zemi je výnosnost z nemovitostí nižší. Příkladem je třeba Londýn, který je na tom podle analýzy Czech Republic Sotheby’s International Realty z hlediska výnosnosti hůře než Praha.

Průměrné nájmy v Praze jsou dvakrát až třikrát nižší než v Londýně. Výnosnost pražských nájmů je však dvojnásobně vyšší než v britské metropoli.

I proto se Praha stala pro Brity zajímavou investiční příležitostí a britské investice zde hrají čím dál významnější roli. Zatímco v roce 2013 investovali Britové na českém a středoevropském realitním trhu 89 milionů eur (2,2 miliardy korun), v roce 2016 už to bylo 144 milionů.

To, že je Praha z pohledu výnosnosti investic atraktivnější než většina evropských metropolí, potvrzuje Ilona Mančíková. „I luxusní nemovitosti v centru mají výnosy pod pět procent. Vyšší výnosy lze očekávat u komerčních nemovitostí a ty nejvyšší má stále logistika. Z rezidenční oblasti jsou investičně zajímavé také české nemovitosti mimo Prahu. Ty jsou však rizikovější, protože nejsou považovány za ‚áčkové‘ a mají vyšší volatilitu,“ dodala Mančíková. Zjednodušeně řečeno, jejich ceny se výrazně pohybují směrem nahoru i dolů podle zájmu na trhu.