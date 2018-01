Největší strašáci Čechů: zajistit stáří a dosáhnout na byt

Dosáhnout na vlastní bydlení je v tuzemsku značně problematické. Situaci v tomto směru označilo za špatnou 66 procent dotázaných Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ještě hůř potom dopadlo hodnocení možnosti zajištění ve stáří, které je špatné pro 76 procent dotázaných. Výsledky průzkumu publikoval server Novinky.cz.

Naopak získávání vzdělání či dostupná zdravotní péče sociálním problémem není. Čechům nedělá potíže ani shánění dobré práce. Díky hospodářskému růstu a rekordně nízké míře nezaměstnanosti je dnes relativně jednoduché sehnat i dobře placené zaměstnání.

Pořízení bytu na hypotéku je však závazkem na celý život. Navíc banky zpřísňují podmínky pro poskytování hypoték. Od dubna 2017 musí mít klienti naspořeno aspoň deset procent vlastních peněz pro čerpání úvěru zajištěného nemovitostí. Reálně ale většina nových hypoték bude vyžadovat aspoň 20 procent vlastních prostředků, jelikož banka musí dbát také na to, aby 85 procent nově poskytnutých úvěrů na nemovitost mělo ukazatel LTV (poměr úvěru k hodnotě nemovitosti) maximálně 80 procent.

Bydlet ve vlastním a mít dítě? Málokdo na to má

K pořízení nového velkého rodinného bytu v Praze je podle expertů třeba mít i milion korun v hotovosti a měsíční příjem aspoň 50 tisíc korun čistého. V krajských městech jsou hypotéky dostupnější. Ve velkých městech se cena bytu 3+1 pohybuje od dvou do šesti i více milionů. Server Novinky.cz píše, že mladá rodina s běžnými příjmy, pokud by se chtěla obejít bez hypotéky, pořídit si dítě a ještě v ekonomicky produktivním a mladším věku bydlet ve vlastním, na byt v Česku reálně nenaspoří.

Alternativní řešení, v podobě bydlení v nájmu dnes podle údajů Eurostatu využívá pětina Čechů, což je výrazně méně než v západní Evropě. Nájemní bydlení je od devadesátých let na ústupu, nájemní byty se prakticky nestavějí.

Problém s vlastním bydlením je jedním z faktorů, které se podílejí na tom, že se v České republice postupně zvyšuje průměrný věk žen, v kterém mají první dítě. Děti si totiž mladé rodiny pořizují až ve chvíli, kdy získají stabilní zaměstnání s dobrým příjmem, díky kterému jsou pak schopny platit vysoké nájemné či splácet hypotéku.

Stáří je v Česku drahé

Největším sociálním problémem je dle průzkumu CVVM pro Čechy zajištění ve stáří. V případě nečekaných událostí, jako například různá zranění, mohou senioři často dostat do složité situace celou rodinu. Důchodci v České republice totiž mají nezřídka co dělat, aby se udrželi zdravotně i finančně nad vodou. Celodenní péče v případě nemoci či zranění, tak nepřipadá v úvahu. Soukromá péče zase stojí měsíčně kolem 30 tisíc korun, což je pro mnoho rodin nereálné.

„S prodlužujícím se věkem dožití zažívá tuto situaci na vlastní kůži většina českých rodin,“ říká socioterapeutka Zdena Prokopová pro server Novinky.cz. Dochází k paradoxu, že o své rodiče, kteří se dožívají věku přes osmdesát let, pečují dnešní padesátníci či šedesátníci.

Pro tyto lidi je taková situace nesmírně složitá, jelikož s prodlužující se dobou odchodu do důchodu musejí stále chodit do práce a současně mají na starost svoje studující děti, které měli ve třiceti letech či později. Navíc by k tomu všemu měli zajišťovat dostatek finančních prostředků pro své vlastní stáři.