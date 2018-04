Ceny pražských bytů se od roku 1998 ztrojnásobily. I nadále porostou

„Za posledních dvanáct let činil průměrný růst cen nemovitostí v Praze 6,17 % za rok, a to i přes krizi, která začala v roce 2005. V hlavním městě se ceny od roku 1998 do poloviny roku 2017 více než ztrojnásobily.“ říká ředitel Rentiero.cz Jaromír Muchka.



V období posledních tří let vzrostla cena bytu v Česku o 30 %, mezi lety 2005 a 2017 o více než 64 %. V Praze byly obě hodnoty o dalších deset procent vyšší. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu a dat společnosti Rentiero.cz, která se specializuje na online investování do nemovitostí.

Průměrný roční růst cen nemovitostí

Ceny v období dvaceti let průběžně klesaly i stoupaly, od roku 2012 ale jen rostou. Podle analytiků Rentiero.cz pokles nehrozí ani v případě krize. „Zejména u bytů v lepších lokalitách nejsou obavy na místě. Jejich cena bude z dlouhodobého hlediska růst, to je patrné nejen z uvedených dat, ale i z historických zkušeností ze zahraničí,“ vysvětluje Muchka s tím, že jejich společnost pro investory vyhledává byty v centru či širším centru Prahy o velikosti 1+kk až 3+1, po kterých je největších poptávka.

Zveřejněná data z Prahy obsahují čísla z bytových jednotek po celém městě,

tedy i za byty v panelových domech v okrajových částech, které jsou mnohdy cenově nadhodnocené a nejvíce ohrožené případnou krizí. I přesto se nemusejí potenciální zájemci bát do bytů investovat. Byty v atraktivních lokalitách by totiž stále měly růst.