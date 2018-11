Ceny bytů v Česku narážejí na strop, Prahy se to netýká

„Růst cen nemovitostí v současnosti narazil na svůj strop, protože ceny rostou rychleji než platy,“ uvádí Petr Makovský z portálu Reality.iDNES.cz.



Rekordní ceny bytů dlouhodobě hlásí hlavně velká města. V Brně však tempo v posledních měsících výrazně zpomalilo. „Vše nasvědčuje tomu, že se blíží okamžik, kdy se růst cen zastaví,“ říká výkonný ředitel společnosti Trikaya Alexej Veselý.

Během první poloviny roku klesla v druhém největším městě Česka cena za metr čtvereční v novém bytě – nyní by se podle předpovědí makléřů měla ustálit na 75 tisících korun.

I v dalších krajích již ceny nemovitostí narazily na strop. „Už nerostou v Moravskoslezském a Olomouckém kraji nebo na Vysočině. Výraznou stagnaci, či dokonce pokles jsme zaregistrovali také ve Zlínském a Ústeckém kraji,“ vyjmenovává provozní ředitel Fincentra Reality Martin Fojtík.

Pokles cen na Ústecku potvrzují data developerské společnosti Trigema. Ta ve své analýze uvádí, že ve srovnání s druhým čtvrtletím letošního roku klesla průměrná cena za metr čtvereční nového bytu v Ústeckém kraji o téměř šest procent.

Analýza přináší i další náznaky ochlazování realitního trhu – průměrné ceny klesly i meziročně, a to v Jihočeském a Libereckém kraji. Podobný scénář však rozhodně nečeká trh s nemovitostmi v Praze. I zde je však na základě meziročního srovnání vidět, že růst cen bytů začíná v posledních měsících zpomalovat.

Od července do září byl na úrovni 15,5 procenta, přičemž v předchozím čtvrtletí to bylo 24 procent. Vyplývá to z dat developerských firem Central Group, Skanska Reality a Trigema. Průměrná cena metru čtverečního v novém bytě v Praze tak překročila hranici 100 tisíc korun. S koupí nového bytu se však nevyplatí čekat, ceny budou s největší pravděpodobností dál narůstat.

„Prodejní cena odpovídá aktuální omezené nabídce nových projektů. Do této situace na trhu navíc zasáhla centrální banka, která stanovila nová pravidla pro poskytování hypoték. Podle odhadů nyní dosáhne na úvěr o třetinu méně žadatelů,“ uvedla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Nová pravidla České národní banky se na trhu projevují už od poloviny letošního roku. Nejvíce zlevněných bytů se objevilo v červnu, zjistila platforma Valuo.cz, která sbírá a vyhodnocuje data z předních tuzemských realitních serverů.



„V tomto měsíci jsme zaznamenali 5 057 snížení nároků ze strany prodávajících, tedy u 12,7 procenta námi evidovaných inzerátů,“ uvádí zakladatel webu Radek Šitera. Průměrná výše slevy na byt v tomto měsíci dosáhla 184 tisíc korun. Právě v červnu přitom ČNB oznámila, že zpřísní kritéria pro žadatele o hypotéku, což majitele mohlo motivovat k urychlení prodeje. V říjnu například bylo na trhu zlevněných bytů už jen 2 195, tedy méně než polovina.

Kupující už nemohou platit víc

Přísnější pravidla pro získání hypotéky platí od října a na trhu jsou cítit stále víc. „Ubylo zájemců o některé nemovitosti. Tam, kde jich dříve bylo v průměru sedm, jsou dnes tři a někdy musíme na kupce počkat,“ říká Pavel Hassman z realitní kanceláře Re/Max 4You.

Pokles zájmu o hypotéky zaznamenala rovněž realitní kancelář Bidli reality. „Přikládám to tomu, že zájemci o bydlení vyčkávají v domnění, že regulace ČNB musí vyvolat pokles cen,“ vysvětluje její ředitel Ondřej Mašín. K poklesu však podle něj ve většině lokalit zatím nedochází.

„Opatření České národní banky lze charakterizovat jako umělé omezování poptávky, které by přirozeně mělo vyvolat pokles cen nemovitostí, jenže se tak zatím neděje,“ říká Milan Roček, šéf portálu CenováMapa.org, jenž ceny nemovitostí v ČR dlouhodobě sleduje.

„Může za to současná ekonomická situace. Procházíme totiž nejbohatším obdobím za poslední tři dekády. V žádném regionu není vysoká nezaměstnanost a příjmy všude rostou. Za této situace není na trhu tlak, ochota ani potřeba prodávat nemovitosti za nižší cenu,“ vysvětluje Roček.

Připouští však, že ceny napříč regiony začínají stagnovat. Podle něj se na tom podepisuje i skutečnost, že se prodává čím dál méně bytů. „Nepotkává se nabídka s poptávkou. Nacházíme se v situaci, kdy prodávající nejsou ochotni zlevnit a kupující už nechtějí nebo nemohou zaplatit víc,“ tvrdí Roček.

Developeři propad prodejů registrují. „Největší pokles jsme za poslední tři měsíce zaznamenali tam, kde v předchozím období trhy nebývale rostly. Jedná se o Jihomoravský, Středočeský a Olomoucký kraj. Prodeje nových bytů se tam snížily zhruba o polovinu,“ uvádí Radek Polák, mluvčí společnosti Trigema.

Obzvlášť výrazné je snížení počtu prodejů v metropoli Jihomoravského kraje. „Prodeje nových bytů v Brně dlouhodobě klesají. Letošní data z období leden až září ukazují na trend meziročního poklesu o 35 až 40 procent,“ prohlašuje Alexej Veselý, výkonný ředitel brněnského developera Trikaya.

Praha ještě pojede

Nesoulad mezi představami kupujících a prodávajících o ceně nemovitosti znamená, že se s byty obchoduje méně. „Pomalý, kontinuální pokles aktivity na trhu pozorujeme celý letošní rok. K zamrzání prodejů dochází napříč celou Českou republikou,“ všímá si Roček.

Odborníci na nemovitosti však nepředpokládají, že by se tato situace v blízké budoucnosti odrazila ve snížení cen. Aby k něčemu podobnému došlo, bylo by zapotřebí skutečně zásadní události.

„Pro výraznou cenovou korekci v řádu desítek procent, by muselo přijít něco skutečně velkého, například ekonomická krize. Úprava podmínek ze strany ČNB tak silný vliv mít nebude,“ říká Makovský z Reality.iDNES.cz.

Pokles cen se na trhu s největší pravděpodobností nejdřív projeví na dražších nemovitostech, jako jsou velkometrážní byty o dispozici 4+1 a větší. „Z minulosti víme, že půjde nejprve o větší a luxusní nemovitosti. Majitelé mají velká očekávání, která se již na daném trhu nedaří proměnit,“ vysvětluje Hassman z Re/Max 4You.



Ohledně vývoje cen nemovitostí v příštím roce předpokládá většina odborníků obecnou stagnaci, případně mírné pokračování nárůstu v největších městech. „Očekáváme jej pouze v některých lokalitách, například v centru Prahy či Brna,“ tvrdí Mašín z Bidli reality. „Obávám se, že Praha na vlně realitní bubliny ještě chvíli pojede,“ potvrzuje Fojtík z Fincentra Reality.

„Také Brno nebo Plzeň jsou známé svým dlouhým setrvačným efektem. Pokud se bude dále ekonomice dařit a tato města dále porostou, tak očekáváme i v příštím roce mírné zdražování,“ dodává Martin Fojtík.