Trend z nouze. Češi mají zájem o malé byty, k životu jim stačí i 16 metrů

Jejich snaha však má své limity. Na to, aby bylo možné obytnou jednotku o jedné místnosti považovat za byt, musí mít minimálně 16 metrů čtverečních. Realitní kanceláře mají zkušenosti i s byty o velikosti na hraně této státní normy.

„V nabídce jsme měli šestnáctimetrový byt,“ potvrzuje Lukáš Hloucal, marketingový manažer Next Reality. „Zprostředkovávali jsme také prodej staršího bytu o ploše 19 metrů ­čtverečních,“ říká Goran Andonov, ředitel realitní kanceláře Maxima Reality.

Pro mnohé developery jsou však tyto rozměry příliš malé. „Pomyslnou hranici rozumné uživatelnosti garsonky máme nastavenou na 28­metrů čtverečních,“ uvádí Dana Bartoňová, obchodní ředitelka YIT Stavo.

Budování bytů o nejmenších dispozicích s sebou totiž nese komplikace. Pokud by byl v rámci jednoho projektu jejich podíl příliš vysoký, zásadním způsobem by to staviteli zvedlo náklady. „Je to proto, že pak potřebujete vybudovat více koupelen a sociálních zázemí, více stoupaček a podobně. V posledních letech byl podíl těchto bytů v projektech YIT maximálně pět procent,“ vysvětluje Bartoňová.

Minibyty lákají investory

Přesto se odborníci shodují, že garsonky a byty 1+kk mají při současné situaci na realitním trhu vysoký potenciál. Rychleji se totiž splácejí. „Perspektivnost malých bytů spočívá zejména v jejich rychlé likviditě, zvláště když aktuálně cena nájmů v Praze roste. Investice do těchto bytů je velmi zajímavý způsob, jak uložit peníze,“ míní Josef Kříženecký, majitel realitní kanceláře Century 21 New Home.

O atraktivitě minibytů pro investory nepochybuje ani generální ředitel společnosti Ekospol Evžen Korec. „Láká je relativně vysoký výnos. Ten je při porovnání dosažitelného nájmu a ceny bytu nejlepší ze všech dispozic,“ tvrdí Korec.

Růst zájmu o tyto byty se už na trhu projevuje. „Dlouhodobě se podíl bytů 1+kk na celkově prodaných bytech drží kolem 20 procent. V posledním půlroce podíl mírně roste k hranici 24 procent,“ uvádí Marcela Fialková, mluvčí developera Central Group.

Vysvětluje si to i tím, že vzhledem k růstu cen a omezení dostupnosti hypoték lidé často na větší byty nedosáhnou. „Lze očekávat, že podíl malých bytů na prodejích nadále poroste,“ odhaduje.

Podobná čísla uvádí společnost Trigema. Z jejich dat vyplývá, že zatímco ve třetím čtvrtletí loňského roku představovaly byty dispozice 1+kk 16,7 procenta všech prodaných bytů v Praze, ve stejném období letos už to bylo 24,4 procenta.



Metr čtvereční v garsonce je nejdražší

Nepoptávají je však pouze investoři. Zájem o nejmenší byty mají také singles, studenti nebo senioři. „Malý byt si kupuje i skupina starších lidí. Ti cíleně chtějí menší byt, aby neměli žádnou starost o jeho údržbu a provoz,“ tvrdí David Jirušek, mluvčí společnosti Finep.

Těmto potenciálním kupcům nevadí ani to, že cena metru čtverečního v bytě o jednom pokoji je zpravidla ve srovnání s většími dispozicemi mnohem vyšší. „Ceny za metr čtvereční u některých bytů o velikosti 1+kk jsou někdy až o 10 tisíc korun vyšší než u větších dispozic,“ tvrdí Petra Antonová, šéfka marketingu společnosti Crestyl Group.

Tyto faktory vedou developery k­ tomu, že projektují minibyty ve zvýšené míře. „Některé naše aktuální projekty jsou vyloženě zaměřeny převážně na garsonky,“ říká Marcela Fialková z Central Group.