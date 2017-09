Byty zdražují, nejvíc rostou ceny 2+kk. I kvůli Airbnb

Metr čtvereční bytu 2+kk v Praze stál v letošním druhém čtvrtletí v průměru již 83 tisíc korun. A to znamená cenu přes 4,6 milionu za 55metrový byt. Před dvěma lety by přitom bydlení se stejnou výměrou vyšlo na 2,9 milionu korun.

„Byty 2+kk v metráži kolem 50 až 60 metrů čtverečních jsou dnes nejžádanější a platí, že těchto bytů je na trhu dlouhodobě nedostatek, hlavně pak ve velkých městech,“ říká provozní ředitel společnosti Fincentrum Reality Martin Fojtík.

Podle něj je to logické, protože byty v této metráži jsou cenově dostupnější než větší byty a přitom metry odpovídají již plnohodnotnému bydlení.

Nedostatek dvoupokojových bytů – ať už na primárním nebo sekundárním trhu – je nejviditelnější v Praze, kde je zároveň největší počet majitelů, kteří tyto byty krátkodobě pronajímají prostřednictvím Airbnb.

I proto za poslední dva roky rostla průměrná cena za metr čtvereční v bytě 2+kk mnohem rychleji než u ostatních typů. Druhý největší nárůst zaznamenaly byty 1+kk.

„Navzdory zvyšujícím se průměrným cenám je o koupi 2+kk stále největší zájem, i když už ne takový, jako třeba vloni ve třetím čtvrtletí, kdy se takových bytů prodalo okolo 40 procent,“ říká mluvčí společnosti Trigema Radek Polák.



Polákova slova potvrzuje analýza developerského trhu, kterou společně připravuje Central Group, Skanska Reality a Trigema. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se prodalo stejně jako v uplynulých letech nejvíce bytů 2+kk. Z celkových 1 500 nabízených bytů to bylo 32,7 procenta.

Třetina je 2+kk

Pronájem přes Airbnb nabízí majitelům velmi dobré zhodnocení. Průměrně si přijdou na 1,5násobek toho, co by získali dlouhodobým pronájmem, a byty 2+kk patří k nejžádanějším.

„Je pravda, že nejvíce jsou v nabídce byty 2+kk. Těch je zhruba celá třetina ze všech aktivních bytů. Mají stabilně vysokou obsazenost a fungují lépe než například malá studia, tedy 1+kk. Ta se hůře obsazují především mimo sezonu,“ potvrzuje Matěj Koutný, jeden ze zakladatelů společnosti Blahobyty, která pomáhá se správou krátkodobých pronájmů na Airbnb.

Počet bytů v nabídce Airbnb navíc neustále roste, protože Praha patří mezi deset nejvíce využívaných měst touto aplikací. Nyní je jich okolo 17 tisíc. Dvoupokojové byty jsou ideálním řešením pro turisty, kteří cestují ve větším počtu a chtějí bydlet pohromadě. Mezi takové patří například rodiny s dětmi nebo menší skupinka přátel.

Generační záležitost

O dvoupokojové byty má kromě turistů zájem několik dalších skupin lidí. „Dnes je mnohem více svobodných nebo rozvedených lidí, kteří potřebují menší byt. Zároveň roste počet bohatších studentů, kteří si pronajímají nebo jim rodiče kupují byty této velikosti,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Finep Tomáš Pardubický.

Další skupinou jsou mladé bezdětné páry, které nechtějí utrácet za pronájem. Většina z mladých párů v budoucnu počítá s rodinou, a tedy s tím, že se přestěhují do většího bytu, nejčastěji do 3+kk. Dvoupokojový byt plánují pronajímat, s čímž by podle Martina Fojtíka neměli mít problém.

„Zájem o tyto byty meziročně vzrostl o více než 10 procent. S tím se zdražily i ceny pronájmu, podle našich odhadů o tři až pět procent. Ceny nájmu bytů v Brně dosahují téměř podobné úrovně jako v Praze, a to přestože se jich v Brně staví mnohem více než v Praze,“ uvedl Fojtík.

Průměrná cena nájmu se v hlavním městě pohybuje okolo 14 tisíc korun bez poplatků. „V Ostravě je projektů méně, ale nájmy jsou v porovnání s Prahou zhruba o 25 procent nižší. Záleží však také na typu a lokalitě. U starších bytů může rozdíl činit klidně 50 procent,“ dodal Fojtík.