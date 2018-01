Byt v Praze nad zlato. Investovat zde do nemovitosti je výhodnější než burza

Hodnota pražských bytů vzrostla od roku 2012 o 68 procent. To je dokonce o čtyři procenta více, než růst hodnoty bytů v Londýně. Zajímavé příjmy investorům přinesla i česká burza nebo víno. Kdo by před pěti lety nakoupil všechny akcie indexu PX50, mohl se na konci roku 2017 a po započtení dividend pochlubit výnosem 53 procent. Přitom ještě na konci 2. čtvrtletí 2016 by byl v plusu pouze o 10 procent.

Porovnání zhodnocení investic od roku 2012

S přehledem pražské rezidenční nemovitosti trumfnul bitcoin, který v roce 2017 zhodnocoval mnohonásobně. Zlato, které je pokládáno za tradičního uchovatele hodnoty, v posledních pěti letech naopak 12 procent ztratilo.

„Můžeme jasně vidět, že investice do bytu v Praze je v porovnání s ostatními investičními instrumenty velmi stabilní. Oproti akciovým indexům či komoditám ji za posledních 5 let nepostihl žádný závažný výkyv, který by mohl investory znervóznit. Tempo růstu cen bytů v Praze zřejmě nebude tak strmé jako za poslední dva roky, ale kvůli uměle zredukované nabídce bytů lze očekávat, že ceny porostou i v dalších letech,“ říká ke statistikám výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.



O tom, že byly pražské byty v uplynulých letech pro investory zajímavé, svědčí i čísla developerů a realitních kanceláří, podle kterých počet klientů, kteří koupili byt jako investici, strmě rostl.

„Zatímco ještě před dvěma roky se na investici prodala zhruba pětina bytů, nyní už je to 40 procent,“ uvedl v loňském roce developer Ekospol. Jeho slova potvrzuje i tiskový mluvčí developerské společnosti Finep David Jirušek. „Hitem roku 2017 bylo investiční bydlení. A to jak u novostaveb (nárůst o 33 procent), tak na sekundárním trhu (nárůst o 15 procent). Meziročně tak vzrostl podíl investičního bydlení o 100 procent,“ sdělil Jirušek s tím, že neoblíbenější investicí je byt kategorie 2+kk určený k dlouhodobému pronájmu.

Investiční nástroje a jejich vývoj v letech 2012-2017.

Za zvýšeným zájmem o investování do nemovitostí stojí podle hlavního ekonoma společnosti BH Securities Štěpána Křečka uvolněný režim měnové politiky, který tlačí na růst inflace. „Tato situace nutí střadatele hledat nové typy investic, mezi které samozřejmě patří i nemovitosti, jež majiteli každý měsíc zajišťují pravidelný měsíční příjem,“ sdělil Křeček.

Dobrý stav ekonomiky a situace na trhu práce podle něj nahrává i dalšímu růstu mezd, který dál vyžene ceny nemovitostí. „V Praze je navíc enormní nedostatek nových developerských projektů, které by v budoucnu mohly snížit ceny. Růst cen ale bude i tak přibrzďovat, a to díky zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Dražší a hůře dostupné hypotéky omezí nákup nových bytů,“ dodal Křeček.



Dobrá lokalita a hotovost

Koupit byt jako investici dnes dává podle odborníků největší smysl ve dvou případech. Prvním je situace, kdy má zájemce o investiční byt dostatek volných prostředků k tomu, aby si jej pořídil bez nutnosti sjednávat hypoteční úvěr. „V tomto ohledu je pak investice do bydlení dlouhodobě výhodná. Lze dosáhnout zhodnocení vložených peněz o tři až pět procent ročně. Nemovitosti, zvláště v dobré lokalitě, jsou navíc velmi dobrým uchovatelem hodnoty,“ tvrdí finanční ředitel skupiny Ramfin Miloslav Kufa.

Druhá varianta počítá s financováním prostřednictvím hypotéky. „Při financování investičního bytu úvěrem je samozřejmě rozhodující, zda inkasované nájemné pokryje nejen placené úroky, ale i další výdaje. Nesmíme proto zapomínat například na pojištění bytu, příspěvky do fondu oprav, ale i zdanění výnosů z nájmu,“ říká David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

Byty ve velkých městech ale získávají nové funkcionality. Například se dají pronajímat turistům skrze Airbnb, což zvyšuje potenciální příjmy plynoucí z nemovitostí. „ Díky Airbnb jsou investice do nemovitostí stále zajímavé. Investoři ale musí pečlivě vybírat, jaké nemovitosti si pořídí. Rovněž musí být ochotni věnovat čas k provádění potřebných renovací či vybírání nájemného,“ řekl Křeček z BH Securities.

Spekulativní koupě pouze za účelem zhodnocení finančních prostředků podle Eima z Gepard Finance aktuálně nedává moc smysl. „Investice s nějakým hlubším záměrem, například zajistit do budoucna startovací bydlení dětem, však lze u dobrého bytu v dobré lokalitě doporučit,“ dodává Eim.