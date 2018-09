Starostové si o obecním bydlení rozhodnou sami, říká ministryně Dostálová

V uplynulých dnech jste oznámila plán ministerstva pro místní rozvoj, jak napomoci ve výstavbě bytů. Ty u nás žalostně chybí, co s tím chcete dělat?

Na podporu bydlení připravujeme několik iniciativ. Již nyní běží program na podporu bydlení mladých, který se týká vlastnického bydlení. Momentálně se zabýváme nájemním bydlením. Dnes máme nízkopříjmové a dokonce i středněpříjmové skupiny, které na současné nájemní bydlení nedosáhnou. Takže jsme se rozhodli přijít s projektem sociálního a obecního nájemního bydlení.

Co si pod tím máme představit?

Jde nám o to, aby v obcích bylo obecní nájemní bydlení. Zároveň jsme si vědomi toho, že musíme řešit i sociální bydlení. Tudíž přicházíme s programem, který bude tyto dvě formy bydlení kombinovat. Také chceme, aby se sociálně vyloučení lidé lépe zapojili do společnosti. Obce by ve výsledku měly mít bytové domy, kde budou žít lidé využívající sociální i obecní bydlení.

Komu budou byty určeny?

Co se sociálních bytů týče, nebudou tvořit více jak dvacet procent daného bytového domu, jehož výstavbu podpoříme. Zásadně ovšem nechceme stavět ghetta. Skupiny lidí, které na sociální bydlení budou mít nárok, jsou pestré. Dostanou ho například senioři, lidé bez domova, nebo lidé, kteří nedosáhnou na komerční nájemní bydlení a bydlí u známých. Patří sem však také matky samoživitelky či osoby v takzvaném nevhodném bydlení, například lidé bydlící v polorozpadlých domech nebo zahradních domcích. Zbytek, většinu, potom tvoří klasické obecní nájemní byty. Zde mohou obce motivovat profese, které ve městě chybí. Typickým příkladem jsou lékaři, učitelé nebo policisté. Je na obcích, za jaké nájemné tyto byty nabídnou.

Jak bude probíhat financování? Odkud peníze půjdou?

Na sociální bydlení dostane obec od státu stoprocentní dotaci. U nájemního bydlení si potom budou obce moci vybrat. Jednou z možností je vzít si na jeho výstavbu takzvaný zvýhodněný úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení. V takovém případě by byl nájemce povinen prokazovat příjem, aby bylo jasné, že skutečně patří do nízkopříjmové skupiny. Platí, že v tomto případě je referenční úroková sazba EU 1,12 procenta. Nebo mohou využít komerční úvěr.

U socialního bydlení budou obce moci čerpat dotace. Obec, která bude realizovat sociální bydlení, však bude muset splňovat kritéria občanské vybavenosti, takže v ní bude muset být škola, školka, policie, nebo dopravní obslužnost.

V jakých relacích se bude pohybovat nájemné? Bude se zastropovávat?

Ano. Strop pro sociální bydlení bude 61 korun a 10 haléřů na metr čtvereční. Minimální velikost bytu asi 20 až 25 metrů čtverečních a maximálně asi 90 metrů čtverečních pro vícečlenné domácnosti.

Co si od tohoto plánu ministerstvo a potažmo obce slibují?

Máme velká očekávání, protože obce po tomto typu programu dlouhodobě volají.

Jak zamezíte případným pokusům o kupčení s tímto zvýhodněným bydlením?

Takový případ nepřipadá v úvahu, protože se jedná o službu v obecném hospodářském zájmu. Obce tudíž nebudou schopny s takovými byty dvacet až třicet let komerčně nakládat. Kombinace sociálního a obecního bydlení navíc i po této době bude obce spíše motivovat k tomu si byty ponechat.

Jak se k této iniciativě stavějí soukromí developeři?

Vzhledem k tomu, že dotace na sociální bydlení bude asi dvě miliardy ročně, není to pro ně konkurence. Co se obecního bydlení týče, je otázkou, jak se k němu postaví velká města, jestli svým občanům nabídnou zvýhodněnou cenu oproti tržnímu nájemnému. Osobně si myslím, že to je i žádoucí, protože tržní ceny jsou pro některé lidi těžce dosažitelné. Ekonomicky silnější část obyvatelstva, která dosáhne na hypotéku, si potom může zvolit bydlení od developera. Jedná se o doplnění trhu.

V jaké fázi je zákon o sociální bydlení a jak vypadá dialog s ministerstvem práce?

S ministerstvem jednáme. Půjdeme cestou dotačních programů, které budou dobrovolné. Následně uvidíme, jestli o ně obce projeví zájem. Dotace obcím na sociální bydlení budou stoprocentní.

Vy tedy nechcete, aby obce měly sociální bydlení povinné, jak se o tom hovořilo v minulosti.

Ne. Myslíme si, že je v zájmu starostů, aby měli ve své obci klid a pořádek. Koneckonců o to stojí i jejich voliči.

Řešíte nějak skutečnost, že ve vlastnictví státu a obcí je velké množství budov, které chátrají a nikdo je využívá?

Ano. Připravujeme program Brownfield, který by městům pomohl v takových případech po rekonstrukci nabídnout obecní bydlení. Budeme zohledňovat například to, že rekonstrukce vyjde dráž než stavba nového objektu. V takovém případě obec zvýhodníme. Nechceme vysidlovat centra měst a stavět takříkajíc na zelené louce někde za městem.

Ministerstvo pro místní rozvoj také připravuje Národní investiční plán. Co je jeho předmětem?

Chceme, aby konečně někdo zmapoval a řídil investice, aby se stát začal chovat efektivně. Doposud zastřešoval nějaké investice stát, jiné zase kraje a další obce. Mnohdy o sobě instituce ani nevěděly a investice nebyly koordinované. Dále se chceme bavit o tom, jak nastavovat státní rozpočet a jaké by měl mít priority. V neposlední řadě tímto dostaneme dobré podklady pro vyjednávání s Evropskou unií o novém programovacím období.

A tato koordinační agenda by se tedy měla soustředit na vašem úřadě?

Ano. Chtěli bychom z ministerstva pro místní rozvoj udělat ministerstvo veřejného investování. To znamená investice skutečně řídit, připravovat, koordinovat a komunikovat.

V jaké fázi je tato iniciativa?

Momentálně jsme provedli sběr dat z jednotlivých resortů, co konkrétního vlastně ministerstva chystají. Teď zjišťujeme, v jaké fázi dané investice jsou. Chceme si stanovit priority podle vztahu ke státnímu rozpočtu. Podstatné je, připravit konkrétní výstupy, aby bylo jasné, kde jaký region může lépe využít svého potenciálu v cestovním ruchu, nebo kde zase chybí dopravní infrastruktura, či sociální služby. Chceme mít komplexní přehled o tom, zdali například plošně chybí centra pro léčení Alzheimerovy choroby a kde chybí místa v domovech důchodců.