Britští výrobci sladkostí vrší hromady cukru. Děsí je brexit

Když v jednom z dílů seriálu Simpsonovi vyrazí americká rodinka do britské metropole, varuje prodavač sladkostí simpsonovskou omladinu, že britské bonbony jsou o něco sladší, než jsou z USA zvyklí. Cadbury, producent pochutin všeho druhu, se nyní snaží zajistit, aby to tak zůstalo i po rozluce Velké Británie a Evropské unie.

Firma, která spadá pod nadnárodní korporaci Mondelez Europe, se připravuje hlavně na takzvaný „tvrdý brexit“, tedy situaci, kdy by Británie vypadla z celní unie bez jakékoliv dohody. „Samozřejmě dáváme přednost takovému nastavení, které umožní volný pohyb zboží a neomezí spotřebitele,“ ujistil šéf Mondelez Europe Hubert Weber.

Jenže pak dodal, že firma začala hromadit jak přísady, tak i hotové výrobky typu čokoládové tyčinky Toblerone – pro případ, že by se vyjednavačům nepodařilo do 29. března 2019 dosáhnout dohody. „Británie není soběstačná, alespoň co se potravin týče,“ nechal se slyšet Weber pro list The Times. Pro britského zákazníka to pak podle Webera může znamenat vyšší cenu a také menší výběr.

Británie dováží ze zahraničí zhruba polovinu potravin, které 66 milionů Britů spořádá. Kvůli brexitu už si za jídlo z dovozu tamní spotřebitelé připlácejí. Britská libra totiž oslabila a zboží z kontinentu podražilo.

Pokud by Cadbury byla jediná firma, která si dělá pro případ brexitu zásoby, mohli by její manažeři čelit nařčením z panikářství. Jenže ona není, podobně se na brexit chystá také automobilka Jaguar Land Rover, jejíž šéf Ralf Speth prohlásil, že tvrdý brexit by vedl k „nejhorším časům“ a vyčíslil roční náklady pro podnik na 1,2 miliardy liber (téměř 35 miliard korun).

Britští politici zatím zůstávají v klidu, premiérka Theresa Mayová věří, že by tvrdý brexit „nebyl konec světa“, zatímco její ministr financí Philip Hammond ve sněmovně lordů prohlásil, že se s brexitovým vyjednavačem EU Michelem Barnierem shodli, že dohoda bude do osmi týdnů na stole.

I tak však britská vláda uvažuje pro případ odchodu z Unie bez dohody o stejných krocích jako cukrovinkáři. Ministr zdravotnictví Matt Hancock v létě uvedl, že kabinet zvažuje vytvoření zásob nezbytných léků, zdravotních přístrojů a dalších položek.