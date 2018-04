Cambridge Analytica chtěla vytvořit kryptoměnu pro obchodování s osobními daty

Její uvedení pomocí metody ICO (initial coin offering), mělo společnosti mj. zajistit dodatečné finanční prostředky. ICO je forma crowdfundingu, během níž startupové společnosti získávají finance prodejem své vlastní, nově vytvořené kryptoměny. Ta se pak většinou využívá jako interní platební metoda v rámci softwaru, který startupy budují.



Zdroje agentury Reuters potvrdily, že Cambridge Analytica v minulosti kontaktovala firmu, jež se zabývá poradenstvím v oblasti získávání finančních prostředků prostřednictvím metody ICO. Podle jednoho ze zdrojů plánovala tímto způsobem vybrat až 30 milionů dolarů (v přepočtu přes 600 milionů korun).

Brittany Kaiserová, bývalá zaměstnankyně Cambridge Analytica, uvedla v pro The New York Times, že tyto finance chtěla firma využít k vytvoření systému, pomocí kterého by lidé mohli lépe spravovat osobní informace sdílející na internetu. Mohli by je pak například zpeněžit díky reklamnímu využití.

„Plánovali jsme soubor technologií, které by jednotlivcům pomohly získat od korporací svá osobní data zpátky a umožnily by plnou transparentnost a kontrolu nad tím, jak jsou tyto data užívány,“ napsal agentuře Reuters v emailu mluvčí CA. „Zkoumali jsme různé možnosti jakými by lidé mohli spravovat či zpeněžit jejich osobní údaje, včetně technologie blockchain.“ Tato technologie se v současnosti využívá hlavně jako účetní kniha kryptoměn.