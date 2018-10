Útok na modré zóny, sdílená auta chtějí parkovat levněji

Parkovací výhoda se dnes vztahuje pouze na firmy, které vlastní flotily aut, jež jsou pak sdíleny jejími klienty. Lidé, kteří pouze půjčují vlastní vozidlo prostřednictvím mobilní aplikace, v modré zóně levněji neparkují. Nyní se to pro síť svých 1 ­500 klientů snaží s magistrátem vyjednat ředitel služby HoppyGo Jan Charouz.

„Jsme zatím ve vyjednávání na začátku,“ uvedl Charouz s tím, že v ­první řadě je potřeba se s městem shodnout na tom, co přesně sdílení vozů fyzickými osobami znamená. Hlavní totiž je, aby systém někdo nechtěl zneužít tím, že by půjčování fingoval, aby ušetřil za parkovací kartu. Ta pro první vozidlo stojí 1­ 200 korun. Druhé vozidlo rezidenty vyjde na sedm tisíc a třetí a další vozidlo na více než 24 tisíc korun.

Jednou z možností je, že by se stanovil povinný minimální počet hodin, po které musí být vozidlo zapůjčeno. Pokud by ho vůz splnil, nemusel by platit za parkovací kartu. V současnosti zvýhodněného parkování v Praze využívá podle předsedy Asociace českého carsharingu Hynka Homoly na 600 vozidel. Ročně za vozidlo platí provozovatel stokorunu a může s ním parkovat na modrých a fialových zónách libovolné městské části. Bez tohoto zvýhodnění si Homola fungování služby nedokáže představit.

Podpora sdílených aut se navíc z ­Prahy přesouvá do dalších velkých měst. Bezplatně mohou carsharingové firmy nově parkovat například v centru Brna, dodal Homola, který je manažerem carsharingové firmy Car4Way.

Model bezplatného parkování by navíc měl fungovat obráceně. Při klasickém sdíleném půjčování, kdy je auto v ­majetku carsharingové firmy, se zlevněné parkování vztahuje na čas, kdy čeká na nového zákazníka. „U modelu půjčování klient–klient by měly úlevy z parkování platit jen v momentě, kdy je auto půjčené a jezdí s ním někdo jiný než jeho majitel,“ doplnil provozní ředitel HoppyGo Petr Dörner.

Zatímco u klasického carsharingu si lidé zpravidla půjčují vůz na konkrétní jízdu po městě, u půjčování mezi lidmi jde o delší zápůjčku, v ­průměru na tři a půl dne. I na tuto dobu se podle Charouze vyplatí si zvýhodněné parkování zařídit.

Náhrada za MHD

Po technické stránce není problém zajistit, aby člověk parkování ve své zóně aktivoval jediným kliknutím. Zprostředkovatel totiž má od člověka, který si půjčuje auto, občanský průkaz a na něm je údaj o ­trvalém pobytu. Při objednávce si klient pouze zaklikne, že chce v místě bydliště zaparkovat. Je v jednání, zda by to bylo zdarma, nebo by za to půjčující platil nějaký drobný poplatek, uvedl Charouz.

Jednání se zástupci carsharingových služeb magistrát potvrdil. Zatím ale podle mluvčího Víta Hofmana platí, že takzvané peer-to-peer služby, tedy půjčování vozidel mezi lidmi navzájem, povahu městem podporovaného carsharingu nesplňují.

Půjčování aut místo jejich vlastnění města podporují a na řadě míst má tato služba podobná zvýhodnění jako městská hromadná doprava. Podle zkušeností ze zahraničí, kde carsharing funguje delší dobu, dokáže jedno efektivně sdílené vozidlo ušetřit stání pro deset až patnáct osobních aut, dodal Homola.

Praha nicméně podporuje jen některé typy sdílených služeb. Podle usnesení rady z roku 2016 musí splnit 13 podmínek, z nichž některé vylučují z bezplatné dopravy služby typu Uber, případně firemní flotily sdílených vozů, které si může zapůjčit jen omezená skupina zaměstnanců konkrétní společnosti.

Alternativní taxislužby z bezplatného parkování v pražských ulicích vylučuje omezení, že součástí sdílení vozu nesmí lidem zároveň nabízet služby šoféra s výjimkou prvního přistavení vozu. Peer-to-peer carsharing pak potřebuje dojednat vypuštění nařízení, že v osvědčení vozidla musí být jako provozovatel uveden vždy poskytovatel služby.

HoppyGo do současných rozměrů dorostl letošním spojením s konkurenční službou SmileCar ze skupiny Leo Express podnikatele Leoše Novotného, která vloni začínala s necelou padesátkou sdílených aut. V době fúze šlo o dva největší poskytovatele, a proto sloučení musel posuzovat antimonopolní úřad.

Nejvíc aut lidé zatím sdílejí v hlavním městě, přestože carsharingové firmy pokukují i po dalších velkých městech v Česku. Smysl jejich podnikání spočívá v tom, že se lidem ve městech nevyplatí do práce dojíždět vlastním autem, protože mohou jezdit MHD a na víkend si vůz půjčit.