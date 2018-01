Čechům už tříhvězdičkový hotel nestačí. Chtějí all inclusive, říká šéf Čedoku

Je to rok, co Čedok koupila polská cestovní kancelář Itaka. Byl úspěšný?

Itaka vlila Čedoku do žil novou krev. Z její strany cítíme zájem podpořit jeho podnikání a posílit jeho pozici na trhu. Nejedná se o přímou finanční injekci, ale díky spolupráci v zajišťování kapacit a služeb v zahraničí, kde koordinujeme postup, se dostáváme na jinou cenovou úroveň a celkově lepší podmínky, protože jsme díky ní větší.

Jan Koláčný (59) Po ukončení vysokoškolského studia působil řadu let na zahraničních zastoupeních ministerstva zahraničí a obchodu. V cestovním ruchu se pohybuje přes 20 let, z toho 10 let byl obchodním ředitelem Exim Tours a 6 let ředitelem rozvoje produktu největší polské cestovní kanceláře Itaka. Poté, co Itaka vstoupila na český trh a stala se koncem roku 2016 majitelem Čedoku, byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem.

Loni jste se nechal slyšet, že do tří let budete opět jedničkou na českém cestovním trhu.

To je zadání, které Itaka formulovala, když přebírala Čedok. Odstup od Exim Tours a Fischer na prvním a druhém místě je pořád veliký, ale snažíme se přiblížit. Po prvním roce s Itakou se dostáváme z červených čísel do černých. Sice jen symbolicky, o jednotky milionů zisku. Obratově se dostáváme přes dvě miliardy korun. Pokud bychom potvrdili tempo současného růstu v příštích dvou třech letech, můžeme se dostat na dvojnásobná čísla.

Jak vám meziročně narostly prodeje zájezdů?

Co se prodejů zájezdů týče, tak jsme vzrostli takřka dvojnásobně.

Dle průzkumů mají být letošními zájezdovými hity Turecko a Egypt. Platí to i u vás? Zejména ve světle loňského teroristického útoku na Sinaji a komplikované situace v Turecku.

Platí to do velké míry. Faktem je, že Turecko má ve srovnání s Egyptem na letní sezonu našlápnuto lépe. Nemyslím si ale, že by to bylo kvůli útokům z konce loňského roku. Nesmíme zapomínat na to, že Egypt je turistickou destinací 12 měsíců v roce a díky tomu zajišťuje i větší objemy. Turecko je naopak velmi oblíbené v hlavní sezoně, řekněme 5 měsíců v roce. Mnoho turistů se tradičně orientuje na Evropu. Bylo tomu tak loni a bude tomu tak i letos. Očekáváme, že výrazně vzroste prodej zájezdů do Řecka. Itálie, Španělsko a Portugalsko si minimálně zachovají přízeň, kterou měly vloni.

Když se vrátím k Egyptu, platí, že dnes jsou již bezpečnostní opatření u vyhledávaných destinací a památek natolik silná, že turisté nemají z jejich návštěvy tak silný zážitek?

Pokud hovoříme o nejvyhledávanějších místech jako Hurghada a Marsa Alam, tak ta jsou v podstatě izolovaná. Od míst, kde bydlí místní, mají odstup. Bezpečnostní opatření v nich jsou silná a léty prověřená. Co se týče historických památek, i tam je bezpečnostní situace dobře zvládnutá a do života turistů příliš nezasahuje.

A co Turecko, ve kterém nyní vládne autoritativnější prezident Erdogan.

V oblasti turistického ruchu se to projevuje tak, že bezpečnostní opatření a jejich organizace jsou lepší a efektivnější. Vnitropolitická situace není z hlediska turismu překážkou.

V zimě se v Česku utíká za teplem do Karibiku, jenže ten loni postihly ničivé hurikány. Jak si stojí zájezdy na Kubu nebo do Dominikánské republiky?

Ze začátku bylo zřetelné, že vlna hurikánů, která oblastí prošla, vzbudila obavy. My jsme zájezdy do Karibiku před Novým rokem zrušili a začali až od Nového roku. Udělali jsme to, abychom klienty ujistili, že prodáváme zájezdy do resortů, kde jsou plně obnoveny služby. Ceny zájezdů tam klesly až o 25 procent. O to víc narostl zájem o destinace v jihovýchodní Asii, která i díky tomuto nad Karibikem vítězí ve všech směrech. Situaci nahrává, že mezi leteckými společnostmi Qatar Airways a Emirates probíhá cenová válka, takže dostat se tam je levnější a lidé toho masově využívají. Nově máme v nabídce Bali, Indonésii, Mauricius, Zanzibar. Obecně roste zájem o oblasti Indického oceánu a jihovýchodní Asie.

Na konci ledna už přijímáte objednávky na letní dovolené. Jaká místa vedou a na kolik vyjde dovolená pro čtyřčlennou rodinu nebo pár?

Projevuje se zmiňovaný nárůst zájmu o Turecko. Z evropských destinací o Řecko, protože nabízí největší plejádu ostrovů. Země se snaží z turistického ruchu získat více. Od loňska tam platí, že každý turista musí za přenocování zaplatit tři až čtyři eura (podle kategorie ubytování) na místě v hotovosti, což dřív nebývalo. I to se na zájmu trochu projeví, ale i tak si myslím, že Řecko bude společně s Tureckem v letní sezoně jedničkou. Nejpoptávanější v nabídce jsou čtyřhvězdičkové hotely s all inclusive a v létě i dětské programy. Co se průměrné ceny týče, v této kategorii se pohybujeme mezi 16 až 17 tisíci na osobu na týden.

Jak se v čase mění kritéria, podle kterých si Češi vybírají dovolenou?

Zatímco před šesti lety převažovaly v poptávce tříhvězdičkové hotely s polopenzí, dnes jdou požadavky nahoru. Jak v kategorii hotelů, tak ve službách. Například jsme si zaregistrovali značku Silver Club, jde o kluby pro seniory, které nazýváme 55+ s programy přizpůsobenými této věkové kategorii. Zájezdy se uskutečňují více mimo sezonu a po létě, kdy jsou příznivější ceny i počasí.

Daří se zbavovat nálepky cestovky pro seniory?

Když jsem do Čedoku z Itaky přecházel, nechal jsem si udělat rozbory, jak vypadá náš klient. Převažují rodiny s dětmi. Senioři jsou na druhém místě, ale nemyslím si, že to je na škodu.

Opustili jste rumunský trh, protože tamní služby nebyly dostatečně kvalitní. Kam Češi cestují třeba na Balkánu, když vynecháme Řecko?

Významná část klientů v těchto destinacích upřednostňuje vlastní dopravu. Zejména v Chorvatsku nebo v severní Itálii. Částečně to platí i o Bulharsku, kam větší množství klientů létá charterovými lety. To má všechny předpoklady dále růst. Leží v EU a je i cenově příznivé. Bulharsko s odstupem několika let kopíruje Albánie. V té zatím ještě možná nejsou úplně všude perfektní služby, ale o to větší je vidět snaha místních poskytnout to nejlepší, co mohou.

Jak vnímáte technologické platformy? Třeba Airbnb, dnes největší ubytovatel na světě, začal v rámci služeb poskytovat takzvané zážitky, takže víc a víc supluje roli cestovek. Konkuruje vám?

I v tomhle prostředí si musíme najít své místo. Co se týče zájezdů do přímořských destinací, tam Airbnb stále není konkurentem. U příjezdového cestovního ruchu to ale pociťujeme. Tam se snažíme cílit na hlavně na skupiny, ne na jednotlivce, kteří mají specifické požadavky. Například když se zahraniční turisté zajímají o to, jak funguje zemědělství v jižních Čechách. To jim Airbnb nenabídne, cestovní kancelář má širší možnosti. U individuálního ubytování skutečně platí, že Airbnb tento segment válcuje. Nemůžeme mu konkurovat nabídkou přespání v hotelu nebo v soukromí.

Z toho vyplývá, že se zájezdy individualizují?

Ano, klienti mají individuální požadavky a my musíme reagovat. Jsou obecné trendy jako zmíněné zvyšování nároků u zahraničních zájezdů a potom specializované programy, které se snaží vyhovět jednotlivým skupinám. Děláme i zájezdy na míru. Zájem v tomto segmentu skokově roste.

Platí, že se víc a víc zkracuje doba takzvané hlavní dovolené?

Není to tak, že by klienti trávili na dovolené méně času, tráví ho tam víc, ale ne na jednom místě. Nejedou na dva týdny do jednoho místa, ale jedou na týden na hlavní dovolenou a pak třeba podniknou dva eurovíkendy a ještě jedou v zimě na lyže. Udělají si dovolenou více různorodou.

Projevil se konec oslabování koruny ČNB i ve vašem byznysu?

Příjemně se to odráží při výjezdu českých klientů do zahraničí, naopak negativně v příjezdové turistice. V rámci ekonomiky naší firmy se tyto dvě věci vyrovnávají. My dnes služby v zahraničí zajišťujeme s dlouholetým předstihem, takže krátkodobé výkyvy kurzu koruny se v cenách našich zájezdů tak neprojeví. Čedok má v některých hodně vyžadovaných destinacích kontrakty na 4, 5, a dokonce i 8 let dopředu s předplatbami. Kurz koruny se projeví spíš v tom, kolik klient na místě utratí.