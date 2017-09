Číňané smí získat polovinu v bankách J&T, rozhodla ECB

„Mohu informaci potvrdit. Je to vynikající úspěch, ale nebudeme to více komentovat, dokud nebude ukončen proces schvalování u všech regulátorů,“ řekl iDNES.cz mluvčí CEFC Pavel Bednář. „Je to důležitý první krok, důležité rozhodnutí, ale k úspěšnému dokončení celého procesu je třeba vyčkat na schválení od dalších národních regulátorů,“ dodala mluvčí J&T Monika Veselá.

Čínská skupina, která je šestou největší soukromou společností v zemi draka, usiluje o získání polovičního podílu v J&T Finance Group.



O transakci budou ještě rozhodovat centrální banky v zemích, kde finanční skupina působí, tedy v Česku, na Slovensku, v Chorvatsku, v Rusku a na Barbadosu. Pod J&T spadají čtyři banky včetně významné investiční banky a jedné z velkých slovenských retailových bank Poštové banky.

V tuzemském byznysu už čínská skupina CEFC zanechala výrazný otisk nákupem podílů v mnoha firmách z různých oborů - získala například fotbalovou Slavii, administrativní komplex Florentinum nebo podíl v Pivovarech Lobkowicz. Koupila také strojírenský podnik Žďas, část cestovní agentury Invia.cz a podíl v leteckém dopravci Travel Service.

Partnerství a propojenost obou skupin se prohlubuje

Skupina dosud drží také desetiprocentní podíl ve finanční skupině J&T. Už loni v březnu se dohodla na navýšení podílu na polovinu.

Vstup Číňanů do firmy by měl umožnit expanzi na nové trhy. Jak už dříve uvedl předseda představenstva skupiny Patrik Tkáč, jde o dosud nejvýznamnější transakci do skupiny, která působí v zemích střední a východní Evropy. Pobočka J&T banky by na základě vzájemné spolupráce měla vzniknout i v Číně.

Součástí strategického partnerství je i rámcová dohoda o spolupráci J&T Finance Group s čínskou finanční institucí China Developement Bank v celkové hodnotě 800 milionů eur na investice do vybraných projektů.

J&T Finance Group vznikla v roce 1995. Skupina se zaměřuje na služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Podniká především na trzích České a Slovenské republiky, Chorvatska a Ruska.