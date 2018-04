Delegace z Číny bude na Hradě řešit CEFC, skupina si majetky v ČR ponechá

Detaily o jednání mezi skupinou CITIC s majetkem převyšujícím hrubý domácí produkt České republiky a představiteli českého státu nejsou jasné. Podle informací Lidových novin boudou manažeři CITIC vyjednávat finanční vstup vstup do skupiny CEFC, která v Česku v posledních letech investovala 1,5 miliardy eur (zhruba 38 miliard korun). Nyní se však potýká s problémy, protože předsedu jejího představenstva Jie Ťien-minga vyšetřují čínské orgány.

„Jsou tu, aby se dohodli. Chtějí si zachovat tvář a finančně podržet CEFC. Navíc je CITIC tak velká, že to pro ně jsou zanedbatelné peníze,“ řekl iDNES.cz dobře informovaný zdroj seznámený s vyjednáváním na Hradě.

„Jedná se o návštěvu společnosti CITIC Group. Interní obchodní jednání obou partnerů nebudeme komentovat,“ řekl iDNES.cz mluvčí CEFC v Česku Pavel Bednář.

Hovoří se o tom, že státem vlastněná skupina CITIC chce získat 49% podíl právě v evropské odnoži CEFC, a proto v posledních dvou týdnech zkoumá celkem 22 akvizic CEFC. Toto již naznačil přední zástupce CEFC Europe Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu. „CEFC vkládá aktiva, CITIC poměrově finanční prostředky. Nic se nerozprodává, CEFC Europe získává silného partnera a zdroje na další rozvoj,“ uvedl.

V posledních dnech a týdnech se spekulovalo o tom, že se CEFC hodlá zbavit aktiv, která skupina nepovažuje za strategická. Podle informací iDNES.cz z několika na sobě nezávislých zdrojů k žádnému výprodeji nedojde. Vedení konglomerátu CITIC chce podle nich v první řadě stabilizovat situaci.

Jie Ťien-ming patří do okruhu poradců prezidenta Miloše Zemana. Kvůli jeho vyšetřování se do Číny v polovině března vypravili i lidé z nejbližšího prezidentova okolí - kancléř Hradu Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý. CEFC v minulosti uvedla, že považuje Česko za vstupní bránu do Evropské unie. Nejasnosti okolo skupiny včetně nestandardního financování půjčkami na vysoký úrok vrhají na čínskou stranu a potažmo image Česka špatné světlo. Podle agentury Reuters dosahovaly roční marže na financování až 36 procent.

CEFC vlastní v Česku podíly například v aeroliniích Travel Service nebo cestovní agentuře Invia.cz. Kapitálově skupina vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou. Zároveň je majoritním vlastníkem fotbalové Slavie i stadionu v Edenu. Mimo to v Česku nakoupila i lukrativní nemovitosti v Praze.