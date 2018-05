Číňané dluh CEFC nesplatili, zabránila tomu J&T, uvedl odvolaný Tvrdík

„Úvěry se mají platit včas, souhlas. Naše ale byly sporně předčasně zesplatněny. Původní termín byl 31. 7. 2018. V úterý dostal CITIC/CEFC China termín zaplacení do dneška (do pátku) do 14:00. Nebýt včerejších (čtvrtečních) úkonů a při dodržení zákonné povinnosti součinnosti věřitele, bylo uhrazeno,“ napsal Tvrdík na Twitteru.

V dalším tweetu napsal, že do Česka přijede zástupce čínské firmy, aby jednal s prezidentem Milošem Zemanem a J&T o splacení dluhu.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Do CR prijede osobne predseda predstavenstva jedne z peti nejvetsich cinskych firem, aby ujistil prezidenta CR a J&T, ze je pripraven zaplatit dluhy CEFC. Pak podepise pravni garanci zaplaceni. A nasledne posle na ucet v CR 475 mil. euro. Opravdu nekdo veri, ze nechce zaplatit? 3 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

CEFC China Energy dluží skupině J&T 450 milionů eur (11,5 miliardy korun). Pohledávku má zaplatit čínský státní konglomerát CITIC Group, který má v CEFC Europe podíl 49 procent.

J&T ve čtvrtek oznámila, že v CEFC Europe kvůli nesplaceným závazkům odvolala představenstvo a dosadila krizový management. CEFC China v pátek označila změny v CEFC Europe za pokus J&T o nepřátelské převzetí firmy a jejích aktiv v České republice. Je také připravena proti J&T podniknout právní kroky.

Podle svého prohlášení neuznává změny v představenstvu CEFC Europe, při kterých přišel Tvrdík o funkci, počítá však se splacením závazků vůči J&T.



J&T ve čtvrtek uvedla, že ke změnám přistoupila i proto, že získala informace, že CEFC začala podnikat opatření, jimiž chtěla bránit věřitelům ve výkonu akcionářských práv.



Čínská CEFC si před časem vybrala Českou republiku jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Má je například v aeroliniích Travel Service nebo cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovou Slavii i stadion v Edenu. V Česku CEFC Europe spravuje aktiva přes 1,5 miliardy eur (38,34 miliardy korun).

O problémech CEFC se začalo psát poté, co vyšlo najevo, že jejího šéfa Jie Ťien-minga, který je poradcem prezidenta Miloše Zemana, vyšetřují čínské úřady pro podezření z ekonomické kriminality. Za dluhy ručí CEFC mimo jiné budovou bývalé Živnobanky v centru Prahy, administrativním komplexem Florentinum nebo fotbalovou Slavií.