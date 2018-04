Celníci zadrželi 346 nelegálních kvízomatů, nejvíc na jižní Moravě

„Z celkového počtu kvízomatů jich bylo 146 typu Diamond Level, 199 typu Istars. Jeden kus patřil ke starší generaci. Do akce bylo nasazeno více než 300 celníků. Nejvíce nelegálních heren objevili v Praze a ve Zlíně, po jedenácti,“ uvedl ředitel Odboru dohledu Generálního ředitelství cel ČR Petr Müller. Největší počet kvízomatů celníci zadrželi v Jihomoravském kraji (58), dále na Vysočině (40) a v Praze (37).

Kvízomaty se od klasického herního automatu liší tím, že hráčům pokládají snadné kvízové otázky. Po jejich zodpovězení se však chovají jako tradiční automaty.

„Značná část provozovatelů se přesměrovala na tyto typy strojů a vůči státní správě se snaží dokázat, že to není hazardní hra, protože se jedná o znalostní nebo dovednostní hru, ve které není prvek náhody. Ale my jsme ho tam identifikovali. Takže hráč, bude-li potlačovat otázky, které se tam nabízejí, se dostane do principu standardní hry jako u klasických automatů,“ doplnil zástupce ředitele odboru dohledu Zdeněk Málek.

VIDEO: Celníci během speciální akce kontrolovali kvízomaty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle informací nevládní organizace Transparency International z konce března bylo v Česku z původních 130 000 hracích automatů povoleno 7043. V Praze podle ní klesl počet povolených automatů z původních téměř 16 500 na současných 1064, v Brně z 3500 na 31.



Celní správa za provozování nelegálních her zatím uložila čtyři pokuty v souhrnu za 450 000 korun. Maximální sankce je podle zákona až 50 milionů korun. Od začátku roku 2017 celníci provedli 2513 kontrol, při kterých zajistili téměř 1500 hracích zařízení a více než tři miliony korun.