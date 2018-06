S letenkami neotálet. Cena ropy může výlety za exotikou prodražit o tisíce

Letečtí dopravci mají sice cenu paliva dopředu zafixovanou, ale až tyto fixace skončí, zdraží se letenky a nejvíce to bude znát právě na dálkových letech.



„V omezené míře registrujeme zvyšování cen už nyní, v následujících měsících ale mohou letenky na kratší vzdálenosti zdražit až o stovky korun. Při nákupu letenek na mezikontinentální trasy může cena narůst řádově dokonce o tisíce korun,“ uvedl ředitel portálu Letuška. cz Josef Trejbal.



Ne na všech linkách se však toto zdražení projeví. A když už, nepůjde o skokové zdražení. Zejména na kratších trasách, kde si dopravci hodně konkurují, poroste cena hodně zvolna.

Letecké společnosti takovou situaci přirovnávají k postupu pivovarů při zvyšování cen piva. Malé pivovary čekají na rozhodnutí některého z velkých producentů a vyšší náklady na výrobu do té doby raději doplácejí z vlastních marží. Pokud by totiž zdražily hned, vyšší cena by je připravila o cenná procenta trhu. Poté, kdy cenu zvýší například Plzeňský Prazdroj nebo Budvar, se ke zvyšování cen pochopitelně připojí.

České aerolinie v současnosti plošné zdražení letenek nechystají. „Nicméně jsme si všimli, že někteří letečtí dopravci reagují na strmý nárůst ceny ropy a avizují zdražování letenek,“ uvedl mluvčí ČSA Daniel Šabík. Společnost proto monitoruje kroky konkurence na jednotlivých trzích, kde je přítomná.

Cestovky zatím nezdražují

Opatrně na stoupající ceny paliva reagují i cestovní kanceláře, z nichž některé rostoucí náklady na palivo doplácejí. O zvyšování cen ze strany charterových dopravců mluví například cestovní kancelář Čedok. Podle marketingové manažerky Hany Součkové však jejich klientům vyšší příplatky za palivo do konečné ceny zájezdů nepromítla.

Náklady na palivo představují obvykle pětinu až třetinu celkové ceny letenky. Krátkodobé výkyvy ceny ropy, byť by šlo o výrazné posuny, se v příplatcích nepromítnou, musí jít o déletrvající vliv. A letecké společnosti už s nárůstem ceny paliv v letošních palivových taxách počítaly. Podle obchodní ředitelky prodeje letenek společnosti Student Agency Věry Janičinové vzrostly u jednotlivých dopravců o několik eur.

Ale i takový posun může představovat pro dražší dopravce zásadní problém. Podobně jako u spotřebního zboží je totiž konečná cena pro řadu cestujících tím hlavním kritériem, podle kterého si aerolinku vybírají.

To s sebou přináší i řadu nešvarů, které byly doposud doménou spíše nízkonákladových aerolinek. Jedním z nich je například trik v podobě nabízení letenek pouze s palubním zavazadlem, který se začíná rozšiřovat i u dálkových letů.

Společností, pro které bude letenka bez odbavených zavazadel standardem, tak bude podle Janičinové přibývat. Pokud se bude někdo tomuto trendu vzpouzet, ocitne se při vyhledávání cen letenek v nevýhodě.

Vliv Venezuely i Blízkého východu

Rychlý ekonomický růst se odrazil i ve výsledcích letenkářů. Letuška hlásí za květen meziročně růst o 15 procent. Důvodem je kromě větší chuti lidí cestovat i nárůst počtu spojení z pražského letiště – otevřela se přímá spojení do Kataru a Filadelfie. Ceny se i přes mírné zvýšení palivových příplatků zatím drží pod loňskou úrovní.

Cena paliv rostla v posledních týdnech zejména kvůli problematické situaci ve Venezuele, kde produkce ropy klesla na nejnižší úroveň od padesátých let minulého století, a kvůli krizi na Blízkém východě v souvislosti s možností uvalení nových sankcí na Írán.

Částečně se situace zlepšila během minulého týdne, kdy kvůli informaci o možném navýšení objemu těžby v Rusku a Saúdské Arábii poklesla cena barelu ropy Brent z 80 dolarů na 75 dolarů. Pro českého spotřebitele cenu paliva nepříjemně ovlivňuje i pokles kurzu české koruny vůči dolaru, za který se s ropou obchoduje.