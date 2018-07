Éra digitálních cenovek. Jejich většímu rozšíření brání vysoké náklady

Možná už jste si toho všimli. Elektronické regálové etikety nasadily do svých prodejen například obchod s elektronikou Datart, řetězec hypermarketů Kaufland, síť Tchibo, ale také internetoví obchodníci Alza.cz či CZC.cz do svých kamenných poboček. Další firmy o technologii uvažují. Zatím je ve více než stovce českých obchodů.

„V tuto chvíli čeští retaileři silně uvažují o pilotování těchto zařízení na své prodejny, ale jen do části obchodu, kde se pravidelně mění ceny,“ říká Stanislav Zrcek ze společnosti Diebold Nixdorf, která do obchodů instaluje digitální cenovky francouzské firmy Ses imagotag. Řada klientů je však k novince opatrná. „Myslím, že to ještě bude nějakou dobu trvat,“ dodal.

Stejný dojem má Martin Rösler, manažer prodeje společnosti VKF Renzel/troniTAG, nabízející konkurenční řešení. „Hodně firem po tom pokukuje, ale trochu chybí odvaha učinit inovativní krok. Větší rozvoj v ČR odhadujeme během dvou až tří let,“ podotkl. Slovenský trh je napřed, cenovky tam nasadila i družstevní síť COOP.

Firmy odrazuje finanční náročnost

Jedním z důvodů, proč firmy právě teď investici zvažují, je akutní nedostatek pracovní síly v oblasti maloobchodu. Jenomže pro mnohé jsou digitální cenovky stále příliš drahé. Orientační náklady investice na jedno oddělení hypermarketu včetně cloudového řešení jdou do statisíců korun.

Nasazení cenovek zvažuje třeba řetězec hypermarketů Globus, jeden z lídrů v zavádění inovací, který před lety představil nakupování pomocí digitálních skenerů. Hlavní benefit vidí v úspoře času personálu. Jen u mléčného sortimentu totiž zaměstnanci stráví desítky hodin měsíčně výměnou papírových etiket.

Přesto zatím váhá. „Prověřujeme jejich slučitelnost s našimi interními systémy, jejich instalaci teprve zvažujeme a není pro nás zatím vzhledem k vysokým nákladům aktuální,“ uvedla mluvčí Pavla Hobíková. Drahé jsou i pro tuzemský COOP, který je již testoval. Diskont Lidl se tak daleko ještě nedostal, ale do budoucna je nevylučuje.

Z obchodních řetězců s nabídkou potravin se tedy klasických cenovek prozatím zbavuje jen Kaufland. Ceny mění na dálku přes wi-fi u zeleniny a ovoce ve svých sedmdesáti prodejnách. Do konce roku budou digitální cenovky na všech zhruba sto pobočkách a do budoucna se objeví i na pečivu.

„Představují i jasnější značení pro zákazníka. Jedná se také o zjednodušení práce zaměstnanců. Není nutné tisknout cenovky a dochází k úspoře papíru,“ shrnula mluvčí Renata Maierl.

Ti, kdo s digitálními cenovkami již pracují, si je vesměs pochvalují. Tchibo je po testování od roku 2016 loni zavedlo do 39 kamenných prodejen, tedy do všech kromě dvou obchodů s outletovým zbožím.

„Velice se nám osvědčily, jelikož vypadají hezky a jsou pro zákazníky dobře čitelné,“ shrnula ředitelka marketingu Eva Kotýnková. Rychlé přeceňování se firmě hodí, protože každý týden obměňuje kolekci. Ceny pak rychle mění například z důvodu slevových akcí a happy hour. „Můžeme tak snadno reagovat třeba na počasí nebo na aktuální situaci v prodeji,“ dodala.

Na západě už cenovky komunikují se smartphony

Prodejce elektroniky Datart představil novinku v roce 2015 v rámci uvedení konceptu „Prodejna 21. století“. Spolu s tím, jak přestavuje své kamenné obchody v duchu tohoto konceptu, zavádí digitální cenovky u vybraného zboží. „I kdybychom cenu měnili desetkrát denně, vydrží v provozu tři roky. Jediné negativum jsou vysoké počáteční investice, kdy na jednu prodejnu vychází v řádu statisíců korun,“ popsala mluvčí Datartu Iva Pavlousková.

Zatímco tuzemští obchodníci používají cenovky jen k rychlému přeceňování zboží, v západní Evropě už testují jejich širokou marketingovou nadstavbu. Cenovka se stává samostatným nosičem mnoha dalších informací, které zákazníkovi s chytrým telefonem předává pomocí GPS lokalizace, NFC technologie či bluetooth.

Pokud například zákazník přiloží mobil k cenovce u regálu se sýrem, vyskočí mu zpráva, že se zakoupením sýru získá slevu na určité víno. K akčnímu zboží nebo položkám z nákupního seznamu jej systém rychle zavede pomocí ultraširokopásmových rádiových vln, protože zná jeho přesnou polohu v prodejně. Když zákazník chce, dostane zprávu o volné pokladně. Nebo si zjistí detaily o zboží, nutričních hodnotách a hodnocení veřejností.

Obchodníkům se tím dostane do rukou obří množství dat, které pro ně budou cennější než data z věrnostních karet. Budou moci přesněji analyzovat nákupní chování a zacílit reklamní nabídky. To je dosud výhodou e-shopů, kde zákazník zanechává svou digitální stopu.