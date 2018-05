Pohonné hmoty rychle zdražují. Benzin by mohl stát až 35 korun

Nejprodávanější benzin Natural 95 za týden zdražil o 22 haléřů na 31,81 koruny a nafta o 21 haléřů na 30,92 koruny, uvedla společnost CCS. Také v příštích dnech si řidiči za pohonné hmoty připlatí.

„V nejbližším týdnu předpokládáme další mírné zvýšení cen pohonných hmot o 10 až 20 haléřů. U benzínu by tedy měla být pokořena hranice 32 korun, u nafty padne hranice 31 korun za litr,“ odhadl ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Ropa Brent totiž zdražila nad 76 dolarů za barel, což je nejvyšší hodnota od konce roku 2014. Růst cen navíc napomáhá slabší koruna vůči americkému dolaru. Z politických vlivů výrazně k nejistotě na trhu přispívá fakt, že americký prezident Donald Trump neprodloužil výjimku z ekonomických sankcí.

K rekordům z roku 2012 má však situace na trhu stále daleko. V tomto roce 13. září ceny benzinu vystoupaly na 38,56 koruny za litr. Stejné množství nafty stálo 37,24. A totemy na pumpách někde ukazovaly i ceny, které překročily 40 korun.

Ropa v té době stála přes 110 dolarů. Podle Tomčiaka by se v nejbližší týdnech mohla dostat nad 80 dolarů, možná k 85 dolarům, tedy až o deset dolarů výš, než je nyní. „Proto by se prázdninová maxima mohla pohybovat v případě benzínu okolo 33 korun za litr. U nafty by maximum mělo být kolem 32 korun za litr,“ předpokládá ekonom. Reálně ceny na některých pumpách bývají až o dvě koruny vyšší, benzin by tedy mohl stát až 35 korun a nafta až 34 korun.

Ceny pohonných hmot Kde Natural 95 Nafta Česká republika 31,81 30,92 Německo 36,12 31,54 Slovensko 34,64 31,28 Rakousko 31,77 30,44 Polsko 29,52 29,03 Itálie 40,49 37,42 Francie 38,37 36,27 Maďarsko 30,72 31,23 Španělsko 32,72 30,26 Slovinsko 33,69 32,08 Chorvatsko 34,25 32,46 Bulharsko 27,19 27,04 Řecko 40,29 34,48 Zdroj: Evropská komise

Ve srovnání s Evropou řidiči v Česku tankují poměrně výhodně. Levněji je jen v Polsku, Maďarsku, Bulharsku a Rakousku. Nejdražší zemí je již tradičně Itálie, kde litr benzinu stojí 40,49 koruny a litr nafty 37,42 koruny. Itálie patří z hlediska nákladů na dopravu mezi jednu z nejdražších evropských destinací, kromě drahých pohonných hmot musejí řidič počítat s mýtem.

Přes 40 korun stojí litr benzinu také v Řecku (40,29 koruny). Drahá je pro řidiče také Francie. Některé země mají na české poměry drahý benzin, ale nafta je s tuzemskými cenami srovnatelná. Je to případ třeba Německa a částečně také Řecka.