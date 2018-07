Legalizace marihuany zvýšila v USA ceny bytů, zjistila studie

Co rozhoduje o cenách bytů? Lokalita, pocit bezpečí, dobré školy v okolí. A v některých amerických státech také legální přístup k marihuaně. Jedním z příkladů je americký stát Colorado. „Dostupnost rekreační marihuany v dané oblasti vytvořila silnou poptávku po bydlení,“ cituje Pacific Standard vedoucího výzkumu Chenga Chenga z Univerzity v Mississippi.

Ceny bydlení se podle výzkumu zvedly od poloviny roku 2015 v průměru o 6 procent. To je podle studie zhruba o 16 500 dolarů více (přes 363 tisíc korun). Důvodem je zvýšená poptávka po místním bydlení. Zatímco někteří se do Colorada stěhují pro to, aby drogu užívali, jiné láká byznys a pracovní příležitosti, které legalizace marihuany přináší, píše web Quartz.



Byznys kolem prodeje drogy

Colorado je jednou z prvních amerických zemí, která legalizovala rekreační kouření marihuany. V prvním měsíci, kdy se otevřely rekreační obchody s marihuanou, jejich tržby přesáhly 14 milionů dolarů (přes 309 milionů korun). Tržby obchodů prodávajících marihuanu pro zdravotní potřeby dosáhly až 32,5 milionů dolarů (přes 719 milionů korun), píše na svém serveru Federální rezervní banka Kansas City.

V únoru 2018 úřady v Coloradu evidovaly na 518 obchodů s licencí k prodeji marihuany k rekreačním účelům a 503 obchodů s licencí k prodeji ke zdravotním účelům.

Šest amerických států, Aljaška, Colorado, Kalifornie, Nevada, Oregon a Washington zatím legalizovalo marihuanu k rekreačním účelům. V těchto státech mohou lidé od 21 let užívat marihuanu v malém množství pro rekreační účely. Záleží však na každé z místních vlád, jak se k maloobchodní distribucí postaví. Na federální úrovni ale zůstává mezi nelegálními substancemi, jako jsou heroin, kokain či LSD.



Colorado jako první americký stát povolilo prodej konopí (lede 2014):