Austrálie odstrašuje kuřáky cenami, krabička stojí přes čtyři stovky

Australská vláda se vysokými cenami snaží odradit občany od kouření. Podle Daily Mail ale i vládním opatřením navzdory kleslo množství kuřáků za poslední tři roky jen o 0,2 % - během té doby se cena krabičky cigaret zvýšila na dvojnásobek.



Cena za krabičku ve světě Ceny za krabičku 20 kusů cigaret značky Marlboro Austrálie (do 1. 9. 2018) 439 Kč Nový Zéland 378 Kč Norsko 296 Kč Irsko 296 Kč Spojené království 271 Kč Island 264 Kč Kanada 219 Kč Izrael 215 Kč Singapur 213 Kč Francie 189 Kč …. 37. Česká republika 100 Kč …. 91. Kazachstán 23 Kč Zdroj cen: numbeo.com

Podle informací Lidových novin kouří v Austrálii alespoň příležitostně asi tři miliony lidí (cca 12 % obyvatelstva). Podle jejich odhadu prokouří člověk, který spotřebuje jednu krabičku denně, přibližně 1/5 své mzdy (pokud za jeho mzdu budeme považovat medián mezd v Austrálii).



Do roku 2020 by se cena cigaret v zemi měla zvednout až na hodnotu 40 australských dolarů (637 Kč). Za tutéž cenu si v současnosti podle informací serveru numbeo.com můžete v Sydney koupit dva lístky do kina.



Jeden z nejbližších australských sousedů, Nový Zéland, drží druhé místo cenového žebříčku. Cena cigaret se tam pohybuje mírně pod hranicí 400 korun.



Nejlevnější cigarety na světě seženete v Kazachstánu. Krabička tam stojí přibližně 23 korun.



Podle časopisu Time je Kazachstán pátou nejlevnější zemí pro život. Bochník chleba se tam dá sehnat za ekvivalent 7 Kč, kilogram brambor za přibližně 10 Kč.