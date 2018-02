Ceny, utržené ze řetězu, se uklidnily. Pomaleji zdražují potraviny i doprava

Meziměsíčně ceny stouply o 0,6 procenta. Zpomalení meziroční inflace trh očekával. Podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy se na meziročním vlažnějším tempu podepisuje loňská elektronická evidence tržeb.

„V meziročním sledování se totiž projevuje citelný růst cen potravin a zavedení elektronické evidence tržeb. Oboje nastalo na přelomu let 2016 a 2017 a v současnosti to takzvaně zvyšuje základnu meziročního srovnání,“ uvedl v komentáři. Podle něj by mělo tempo růstu cen potravin letos dál klesat, ale zato budou rychleji zdražovat služby.

Potraviny, které nejvíce zdražily (ČSÚ) Potravina Měrná jednotka Cena (leden 2017; v Kč) Cena (leden 2018; v Kč) Rozdíl (%) 1. Kiwi 1 kg 56,76 80,39 40,63 2. Slepičí vejce 10 ks 34,13 46,51 36,27 3. Gulášová polévky (dehydrovaná) 100 g 17,94 24,01 33,84 4. Jablka 1 kg 29,96 36,69 22,46 5. Ovocný smetanový jogurt 150 g 10,15 12,35 21,67 6. Hrozny stolní 1 kg 92,39 111,08 20,23 7. Tradiční pomazánkové 1 kg 125,32 148,20 18,26 8. Máslo 1 kg 172,66 202,05 17,40 9. Tavený sýr 1 kg 208,43 240,05 15,65 10. Trvanlivá smetana 1 l 97,02 112,10 15,54

Meziměsíční zvýšení cen ovlivnily zejména alkoholické nápoje, tabák a bydlení. Lihoviny zdražily o 6,5 procenta, pivo o 4,9 procent a víno o 5 procent. Důvodem budou spíše akční ceny v období před Vánocemi než skutečné zdražení vzhledem k dlouhodobému vývoji.



V letošním lednu rostly ceny pomaleji než loni v lednu, a sice o 0,2 procenta pomaleji. Meziroční inflace v prvním měsíci byla 2,2 procenta. Pomaleji než loni zdražují potraviny, nealko i mléčné výrobky. Mírnější zdražování bylo i v dopravě.

Přestože potraviny zdražily pomaleji než před rokem, na inflaci mají opět největší podíl. Meziročně tato kategorie zdražila o 4,9 procenta. Druhé v pořadí bylo bydlení s nárůstem nájemného bytu o 2,1 procenta. O 5,7 procenta se zvýšily ceny tuhých paliv. Češi si oproti loňsku připlácejí také 3,2 procenta za alkohol a 4,1 procenta za ubytovací a stravovací služby.