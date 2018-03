Černobyl II. Na místě jaderné katastrofy vyroste solární elektrárna

Kyjev se sázkou na obnovitelné zdroje snaží snížit závislost na ruském plynu a nestabilních dodávkách uhlí z východu země.

Podle představ kabinetu by ze slunce mělo pocházet dvakrát tolik energie než dnes. Ze statistik Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje vyplývá, že v roce 2016 měla Ukrajina instalováno 936 MW, zatímco Česko 2 264 MW.

Za projektem stojí společnost Solar Chernobyl, ve které spolupracují ukrajinský podnikatel Jevgen Varjagin s hamburskou společností Enerparc. „Chtěli jsme tu zničenou zemi nějak využít, když už to nelze nijak jinak,“ vysvětlil agentuře Bloomberg Varjagin. Tomu bylo deset let, když elektrárna explodovala. Uzavřená plocha, do které se smí vstoupit jen s povolením, se svou velikostí vyrovná Lucembursku.

Je posetá opuštěnými vesnicemi a v jejím centru se nachází město Pripjať, které sovětští plánovači nakreslili pro 50 tisíc lidí – převážně zaměstnance jaderné elektrárny. To museli lidé narychlo opustit den po havárii a nyní slouží jako ukázka procesu, jak si příroda bere budovy, silnice či ruské kolo zpátky.

Riziko na stovky tisíc let

Na některá místa se kvůli radiaci lidé bez rizika nepodívají ještě stovky tisíc let, ale jinde by solární parky mohly vyrůst. Podle ukrajinské vlády jde celkem o 25 kilometrů čtverečních.

Společnost Solar Chernobyl, která provozuje elektrárny s výkonem 4,2 megawattu v sousedním Bělorusku, získala oproti svým konkurentům výhodu – o plochy se zajímala už v roce 2016. Dlouho narážela na pověstnou ukrajinskou byrokracii. Přístup ukrajinských úřadů se však postupně mění.

Přímo v centru katastrofy, v blízkosti 4. bloku, dokončuje Solar Chernobyl park o instalovaném výkonu jednoho megawattu. Může si to dovolit, protože místo největší jaderné katastrofy kryje nový sarkofág – a ten snížil i radiaci.

Instalace panelů stála firmu milion eur, tedy zhruba 25,4 milionu korun. A ukrajinské vládě platí za využití plochy 1,6 hektaru měsíční nájem ve výši 450 dolarů, tedy 9 300 korun. Její výkon zatím postačí k napájení středně velké vesnice, ale Varjagin má velké cíle. Do roku 2019 by chtěl v Černobylu rozběhnout zdroje s celkovým výkonem 100 MW. To odpovídá zhruba desetině výkonu zničeného jaderného bloku.

Elektřina se snadno dostane až do Kyjeva

Výrobci elektrické energie ze slunce mají navíc další důvod, který je do Černobylu táhne. Na rozdíl od jiných instalací na zelené louce mají už od sovětských dob připravené dráty do Kyjeva a zbytku Ukrajiny – jen se k nim připojit.

Ukrajina aktuálně představuje pro solární firmy Klondike východu. Vláda se v tažení za dvojnásobkem zelených zdrojů rozhodla výrobce podpořit a do roku 2020 jim nabízí za vyrobenou kilowatthodinu energie trojnásobek toho, co platí „špinavým“ dodavatelům.

Není proto divu, že po celé Ukrajině v současnosti působí více než 200 firem z oboru. Do Černobylu se například chce vydat TIU Canada, která dokončila solární park asi 550 kilometrů jihovýchodně od Kyjeva.

„Slunce v Černobylu je stejně dobré jako na Floridě, v Louisianě nebo jižní Kalifornii,“ prohlásil Michael Jurkovič, šéf investiční skupiny Refraction Asset Management. Ta vlastní jednoho z dodavatelů solárních elektráren.

