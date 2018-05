Na internetu stahuje zdarma 70 procent Čechů, mladí chtějí používat otisky

Digitální prostředí v Česku je na poměrně dobré úrovni, přesto země zaostává za celoevropským průměrem. Podle Indexu digitální ekonomiky a společnosti DESI by se mohlo například zlepšit širokopásmové připojení k internetu, jeho rychlost, cena a také jeho využívání.

Širokopásmové pevné připojení, které zahrnuje i tu nejpomalejší variantu, v roce 2017 sice pokrývalo 99 procent českých domácností, skutečně jej ale využívalo pouze 71 procent z nich. Evropský průměr je přitom o tři procenta vyšší.

Podle studie společnosti KPMG nazvané Česká digitální domácnost to není jen otázkou dostupností a ceny v místě bydliště, ale také kombinací potřeb uživatele, jeho technických dovedností, dostupnosti a kompatibility technologických zařízení a kvality služby.

Od roku 2005 udělali Češi v tomto směru značný pokrok. Počet počítačů a laptopů v domácnostech za tu dobu vzrostl o 43 procent. Zatímco dříve většina lidí dávala přednost stolním počítačům, dnes skoro 90 procent uživatelů internetu surfuje přes notebook. Starší počítače zůstaly spíše doménou seniorů a hráčů počítačových her.

Internet v mobilu táhne

S nástupem chytrých telefonů vzrostl i zájem o internet v mobilu. „Zatímco v roce 2016 jej u nás využívalo 1,6 milionu zákazníků, v prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet vzrostl na 2,3 milionu,“ sdělila mluvčí O2 Lucie Jungmanová.

Své místo si v domácnostech nacházejí chytrá zařízení. Podle studie je aktivně využívá již 15 procent uživatelů internetu. A datově náročných zařízení bude přibývat. Společnost Cisco předpovídá, že v regionu střední a východní Evropy vzroste jejich počet do roku 2021 oproti roku 2016 o 50 procent. V současnosti mají domácnosti o maximálně dvou členech v průměru 3,7 zařízení na osobu, větší domácnosti 2,5 zařízení.

Průměrně lidé za internet platí 413 korun. Za mobilní služby se nejvíce utrácí v malých městech a na vesnicích. Tam si lidé připlatí v průměru o 50 korun více. „Z pohledu připojení k internetu využívá většina našich zákazníků variantu s rychlostí do 20, respektive 50 Mbit/s. Desetina připadá na připojení rychlejší. Ceny startují na 399 korunách,“ uvedl mluvčí T-Mobile Tomáš Leixner.

Ze studie KPMG také vyplývá, že nejčastější činností na internetu je vyhledávání informací, posílání e-mailů, čtení zpráv, aktivity na sociálních sítích a online komunikace. V posledních letech vzrostl také zájem o sledování videí a poslech hudby. Audio a video obsah stahuje až 84 procent dotázaných, avšak platí za něj pouze necelá třetina.

Odměna za konzumaci marketingového obsahu

Podle Ondřeje Holka, senior manažera z KPMG, lidé hodnotu placeného obsahu ještě objevují. Zatímco u nás za obsah platí necelých 29 procent uživatelů, v USA už je to zhruba polovina.



„Jsou to většinou větší domácnosti a jejich chování na internetu je konzervativní, aktivita na sociálních sítích nízká a navzdory znalosti anglického jazyka preferují české znění,“ vysvětlil Holek s tím, že nejčastěji tyto domácnosti platí za televizní kanály a služby jako Netflix, Apple Music, Voyo či Spotify.

Moderní technologie průměrný Čech rád vyzkouší, ale do každodenního života je přijme až po delší době. Nejmladší respondenti by v budoucnu rádi platili pomocí otisku prstu nebo sítnice. Starší generace by uvítala nástroj pro okamžité poslání peněz přes internet. Skoro polovina dotazovaných by ocenila službu, která by je odměňovala za konzumaci marketingového obsahu.