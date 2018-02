Česká pojišťovna mlžila s poplatky. Může proto přijít až o miliardy

Finanční arbitr zrušil celé pasáže pojistných podmínek, protože podle něj nebyly sjednány v souladu se zákonem. Jde o ujednání o klíčových nákladech, rizikovém pojistném a odkupném. Arbitr řekl, že jsou neplatná. A protože jde o důležité součásti pojistné smlouvy, tu prohlásil za neplatnou jako celek.



Důsledek? Pojišťovna musí klientovi vrátit celé pojistné, ponížené o to, co si klient v průběhu trvání smlouvy vybral.

Pojišťovna nesmí poplatky tajit ČNB ve svém úředním sdělení z května 2012 pojišťovnám nařizuje informovat klienta před uzavřením smlouvy o životním pojištění o všem, co má vliv na cenu pojištění. Tedy zejména o všech nákladech.

„Česká pojišťovna se s rozhodnutím finančního arbitra neztotožňuje a bude jej rozporovat u nezávislého soudu,“ uvedla mluvčí společnosti Ivana Buriánková. Nález finančního arbitra totiž může ještě přezkoumat soud. Pojišťovna sice bude muset pojistné z neplatné smlouvy tak jako tak vrátit, pokud ale soud vyhraje, může ho zas dostat zpět, plus vynaložené soudní náklady.

Nicméně to vypadá, že Českou pojišťovnu (ČP) čeká celá smršť útoků na její smlouvy. Podle informací redakce úřad arbitra řeší řádově stovky obdobných sporů.

Dotaz redakce k počtu smluv potenciálně ohrožených rozhodnutím finančního arbitra ČP nezodpověděla s tím, že prý jde pouze o jeden konkrétní spor bez dopadu na ostatní smlouvy, a nelze ho vnímat jako precedenční.

Nebezpečný precedens

Realita ovšem může být jiná. Sporné odstavce se objevují v pojistných smlouvách uzavíraných ČP i před více než 10 lety, jde hlavně o investiční životní pojištění Dynamik a Diamant. Veřejně dostupné verze pojistných podmínek k těmto produktům obsahují shodná smluvní ujednání, která arbitr posoudil jako neplatná.

Z výročních zpráv ČP za roky 2005 až 2013 vyplývá, že pojišťovna v tomto období sjednávala stovky tisíc pojistných smluv životního pojištění. Podle účetních výkazů ČP v roce 2012 přesáhly úložky klientů z titulu pojistného do těchto produktů 10 miliard korun. Pokud se tedy kvůli této „chybě“ se svými nároky na pojišťovnu obrátí další klienti, může to přijít ČP opravdu draho. Nejde totiž jen o stále běžící smlouvy, ale i ty, které již byly ukončeny. Klienti z nich totiž dostali nějaké odkupné (i kdyby nulové), a i to arbitr prohlásil za neplatně sjednané.

„Nejde o jediné rozhodnutí finančního arbitra ve sporu s Českou pojišťovnou. V případu jednoho z našich klientů již také byl vydán nález. I když zatím nenabyl právní moci, finanční arbitr mj. konstatoval, že neplatné jsou pasáže pojistných podmínek týkající se počátečních a správních nákladů, rozhodl o neplatnosti pojistné smlouvy Profi invest (verze produktu Dynamik pro poradenskou síť OVB – pozn. red.) a povinnosti pojišťovny vrátit klientovi uhrazené pojistné,“ informoval Jan Dáňa z advokátní kanceláře DP Partners.

„S názorem finančního arbitra o nesjednání zejména počátečních a správních nákladů se plně ztotožňujeme. Jsem navíc toho názoru, že právní názor finančního arbitra dopadá i na další pojistné smlouvy, které jsme na základě požadavků našich klientů analyzovali, jako jsou Diamant, Dynamik, Sluníčko a Vision4Life,“ doplňuje právník.

Podle Buriánkové pojišťovna vždy postupovala v souladu se zákonem a řídila se právní úpravou platnou v době uzavírání smluv. „Při sjednání obdržel klient veškeré informace a na existenci nákladů upozorňovaly i samotné pojistné podmínky. V rámci procesu sjednání pojištění pak klient podepsal prohlášení, že byl s informacemi týkajícími se konkrétního pojistného produktu seznámen, čímž potvrdil, že veškeré informace, které obdržel, považoval za dostatečné. Pokud by klientovi bylo cokoliv nejasného, mohl se samozřejmě dotázat, a to jak samotného poradce, se kterým smlouvu uzavíral, tak i přímo pojišťovny,“ uvedla mluvčí ČP.

Dobrovolné vyrovnání

ČP si je však problému vědoma už několik let, vyplývá to například ze sbírky rozhodnutí finančního arbitra. Lze tam najít případ, kdy pojišťovna uznala neplatnost smlouvy Dynamik Plus z roku 2006 a v roce 2015 se s klientem finančně vyrovnala.

Profil České pojišťovny Česká pojišťovna je součástí Generali CEE Holdingu. Spravuje více než 7 milionů pojistných smluv a na českém trhu drží téměř 23procentní podíl. Podle posledních dostupných údajů dosáhla za první tři loňská čtvrtletí zisku necelé 1,9 miliardy korun.

O tom, že pojištění Dynamik není kvůli nezveřejněným nákladům průhledné, se na trhu vědělo od roku 2005. Přesto se tyto a jim podobné smlouvy s pasážemi pojistných podmínek, které arbitr označil za neplatné, sjednávaly dál. Problém vyhřezl až teď.

Aktuální tažení finančního arbitra, který i přes veškeré průtahy ve svém rozhodování vydává přelomová rozhodnutí, by mohlo být pro pojišťovny hrozbou. Nedávno například rozhodl, že pojišťovna Axa musí svému klientovi vrátit téměř 880 tisíc korun. Podobný problém jako Axa mají podle expertů až desítky tisíc smluv.

„Pro Českou pojišťovnu i ostatní pojišťovny v tom (v tažení arbitra – pozn. red.) určitě nějaké riziko je. Jak velké, však nerozhodne arbitr, ale až soudy a pokud soudy dají za pravdu arbitrovi, tak to mohou být jatka. Hodně drahá jatka. Ale osobně si nemyslím, že k tomu dojde,“ míní spoluzakladatel poradenské společnosti Partners Petr Borkovec, který se na finančním trhu pohybuje téměř dvě desítky let a leccos tam zažil.

Na problémy s investičním životním pojištěním se zaměřuje i ČNB coby dohledový orgán pojistného trhu. K tomu, zda někdy dostali stížnost na Dynamik nebo ČP se nechtěl mluvčí centrální banky Marek Zeman vyjádřit s odkazem na mlčenlivost. Uvedl ale, že v rámci monitoringu pojišťoven, ochrany pojistníků a případných nápravných kroků nařízených pojišťovnám reflektují i rozhodování finančního arbitra.