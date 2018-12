Polovina poboček České pošty budou do osmi let franšízy, říká společnost

14:58 , aktualizováno 14:58

Česká pošta očekává, že do konce letošního roku bude na partnerské provozovatele převedeno 583 provozoven. Do konce roku 2025 by mělo existovat poboček Pošta Partner už 1463. Na konci letošního roku by přitom měla mít společnost 3238 svých poboček, uvedl ve čtvrtek na konferenci k financování obcí ředitel České pošty Roman Knap.