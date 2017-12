Pozor na omezení železnice. Od Štědrého dne do Nového roku pojede vlaků méně

„V neděli 24. prosince budou jezdit spoje Českých drah jako ve svátek a jako každý rok bude mezi 18. a 19. hodinou postupně provoz většiny regionálních i některých dálkových vlaků utlumen,“ říká mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.

Většina regionálních vlaků po šesté hodině večer má totiž v jízdním řádu poznámku, že nejedou na Štědrý den. Týká se to spojů po celé České republice.

Ve večerních hodinách nepojede ani řada vnitrostátních rychlíků, například poslední rychlík z Prahy do Českých Budějovic odjede v 19:31, poslední vlak do Chebu odjede z Prahy v 18:33 a do Plzně v 19:03.

V pondělí 25. prosince pojedou vlaky také podle svátečních jízdních řádů, bude ale platit částečně slabší ranní provoz. Klasický sváteční provoz začne mezi šestou a sedmou hodinou ráno. Podle svátečních jízdních řádů pojedou vlaky ČD také 26. prosince na 2. svátek vánoční.

S omezeními musí cestující počítat také na Silvestra 31. prosince večer a u ranních spojů na Nový rok. Běžný denní provoz bude na mnoha linkách ukončován mezi silvestrovskou 18. a 19. hodinou večerní a běžný rozsah ranního provozu na Nový rok začne až mezi šestou a sedmou hodinou ranní.

Dejte si pozor na číselná označení vlaků v jízdním řádu

Provoz některých spojů bude ale omezen také v průběhu vánočních prázdnin ve dnech 27., 28. a 29. prosince z důvodu nižší poptávky po cestování. Konkrétní údaje o omezení jednotlivých vlaků jsou uvedeny v jízdních řádech a také v internetových vyhledávačích spojení.

„Cestující žádáme, aby v knižních jízdních řádech věnovali zvýšenou pozornost údajům u čísla vlaku, kde jsou informace o vánočních omezeních,“ dodává Štáhlavský.

Například inverzní údaj 10 označuje vlaky, které nejedou 24. a 31. prosince, číslice 11 označuje vlaky, které nejedou 25. prosince a 1. ledna, číslice 16 označuje vlaky, které nejedou 24. prosince, a například poznámka 18 označuje vlaky, které jedou v pracovní dny vyjma období od 27. prosince do 2. ledna. Podobná omezení ve sváteční dny avizují i další inverzní číslice například 12, 13, 14, 20, 24 a další.