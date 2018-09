Dozorčí rada sesadila šéfa Českých drah Krtka. Nahradí ho Kupec

Po odvolání současného šéfa ČD jmenovala dozorčí rada Pavla Krtka místopředsedou, uvedl mluvčí ČD Radek Joklík. Na dvě volná místa v představenstvu bude vypsáno otevřené výběrové řízení.

Krtek České dráhy řídil od listopadu 2014, kdy ve funkci nahradil svého předchůdce Daniele Kurucze. Před tím působil ve funkci člena představenstva firmy zodpovědného ekonomiku a správu financí.

O plánech ministra dopravy Dana Ťoka na obměnu vedení Českých drah se hovoří od loňského podzimu, aktuální ale tato otázka začala být poté, co současná vláda Andreje Babiše získala důvěru. Původně plánoval ministr dopravy obměnit kompletní vedení Českých drah a na všechny uvolněné funkce vypsat otevřená výběrová řízení.

„Souhlasím s názorem dozorčí rady ČD, že představenstvo je třeba doplnit o osoby s novými znalostmi a kompetencemi. Rozhodnutí ponechat ve vedení ČD Ing. Krtka chápu jako potřebu zachovat kontinuitu a stabilitu vedení,“ komentoval dnes rozhodnutí dozorčí rady Ťok.

Důvodem výměny managementu přitom není v první řadě špatná práce dosavadního vedení. Během jeho řízení národního dopravce například Českým drahám rostl počet cestujících. Od nového managementu ale čeká vizi, jak má vést státem vlastněnou společnost v období, kdy se bude trh železniční dopravy liberalizovat. Stávajícímu vedení ale vytkl například neochotu Českých drah domluvit se s ostatními dopravci na vzájemném uznávání jízdenek.

I přesto se podle dřívějšího Ťokova vyjádření mohou všichni členové stávajícího managementu do nových řízení přihlásit. Připustil, že může nastat situace, že část z nich své posty obhájí. Obměna vedení by firmu neměla poškodit. Zdravá firma by podle něj měla fungovat i nadále a neměla by mít problém se splácením nebo refinancováním dluhopisů.