Slevy pro studenty a seniory budou u ČD platit na všechny spoje

Dopravci se mohou rozhodnout, na kterých spojích slevy umožní, což souvisí s omezenými možnostmi zvyšování kapacity u vytížených linek. Podle očekávání ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) bude beze slev jezdit jedno procento spojů



České dráhy (ČD) se nyní na novou situaci připravují. „Diskutujeme o částečné redislokaci vozů a o možné úpravě v řazení vlaků s cílem očekávaný nárůst počtu cestujících co nejvíce absorbovat,“ uvedl mluvčí ČD Radek Joklík. Společnost připravuje zálohy vozů, které bude moci zařadit na klíčové vlaky, kde očekávají nejvyšší dopad nových tarifních opatření. Kvůli změně dráhy mimo jiné aktualizují ceník jízdného.



Nižší ceny, více cestujících

Nejvytíženější jsou podle Joklíka dálkové spoje v době ranní a odpolední špičky, kdy lidé dojíždějí za prací. To samé platí v příměstské dopravě velkých aglomerací. „Typickým příkladem je Praha, kde jsou možnosti posílení spojů a případně zavedení dalších omezené s ohledem na kapacitu a stav kolejí,“ dodal.

Vláda v úterý rozhodla, že nárok na 75procentní slevu z jízdného v železniční i autobusové dopravě budou mít od léta studenti do 26 let a senioři od 65 let. Zlevněné jízdné vyjde stát od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně, letos dostane ministerstvo dopravy z vládní rozpočtové rezervy 3,26 miliardy korun (podrobnosti v tomto článku).



České dráhy loni přepravily 174,7 milionu cestujících, meziročně o 3,2 milionu více. Lidé využívali hlavně příměstské a vnitrostátní dálkové vlaky. Přepravní výkon, tedy celkový počet kilometrů, které cestující s národním dopravcem ujeli, byl loni nejvyšší za posledních 20 let.