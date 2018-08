České dráhy mají trumf v boji o mezistátní linky

Zájem Němců a Rakušanů o další kooperaci se týká linek z Prahy do Berlína a Hamburku a rovněž z Prahy do Vídně a Grazu. Spolupráce všech tří železničních dopravců neznamená automatickou stopku pro ostatní potenciální vyzyvatele. Českým drahám to však výrazně hraje do karet.

„Mezinárodní doprava je pro nás důležitým obchodním zájmem. Těší nás, že jsou Deutsche Bahn i Österreichische Bundesbahnen se spoluprací spokojeni a deklarovali zájem v ní dlouhodobě pokračovat,“ řekl MF DNES za České dráhy ředitel odboru koncepce a rozvoje osobní dopravy Radek Dvořák.

Jednání zkomplikoval Jančura

Zájem na vzájemné spolupráci zmíněných hlavních hráčů na národních železničních trzích nebyl v minulosti zdaleka pravidlem. Na jaře 2012 Deutsche Bahn oznámily, že na další spolupráci na českoněmecké tepně budou vyjednávat pouze se společností Student Agency Radima Jančury, která tehdy první železniční spojení z Prahy do Ostravy provozovala přibližně půl roku.

Po dvou letech se ale situace otočila o 180 stupňů a tehdejší šéf ČD Daniel Kurucz na Žofínském fóru oznámil podpis další pětileté spolupráce končící v roce 2020 s možností prodloužit provoz o dalších pět let. Právě tuto opci chtějí nyní dopravci využít.

Soutěžení se ale nakonec nevyhnou ani tyto mezistátní linky. Na řadu ale přijdou až naposled, mezitím chce dopravní resort soukromníkům nabídnout jiná spojení.

Evropská pravidla totiž pro úplnou liberalizaci trhu stanovují přechodné období do roku 2033. „Linky, kde existovala dlouhodobá úspěšná spolupráce se zahraničními dopravci, z toho důvodu patří k linkám v rámci harmonogramu umístěným později,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Z tohoto důvodu ministerstvo vloni z balíku prvních soutěžených tratí vyřadilo soutěž na objednávku vlaků z Prahy do Ústí nad Labem, tedy části trasy, po které jezdí i zmíněné mezistátní expresy do Berlína.

Soukromí dopravci nicméně nehodlají čekat, až stát na dotované dálkové linky vypíše klasická výběrová řízení, a plánují na konkrétní trasy podávat konkurenční nabídky i bez soutěží. Stát totiž může se stávajícím dopravcem prodloužit smlouvu pouze tehdy, pokud se o konkrétní spojení nezajímá i jiná společnost. V takovém případě pak musí posoudit obě nabídky a vybrat tu výhodnější.

Zájem o linku do Berlína dlouhodobě deklaruje Leo Express, pro který by to znamenalo mimo jiné i propojení německého byznysu v podobě spojení Berlín–Stuttgart, který provozuje spolu s německým dopravcem Flixtrain. RegioJet Radima Jančury zájem o konkrétní linky oficiálně nekomentuje. Od loňského prosince se ale pustil do provozu linky do Vídně bez státního příspěvku na pokrytí ztráty z provozu.

Zlepšení služeb

Důvodem pro pokračování spolupráce se zahraničními dopravci je podle ČD zlepšení vozidlového parku, který státem vlastněný dopravce do zahraničí posílá. Ještě nedávno přitom společnost neměla vhodné vozidlo, které by vlaky do Německa odvezlo bez nutnosti přepřahat v Drážďanech za německou lokomotivu. Absenci schváleného stroje pro 200kilometrový provoz na německých tratích ČD nakonec vyřešily pronájmem lokomotiv Vectron, které na ní jezdí od května.