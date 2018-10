Třetina vlaků ČD slouží přes 30 let navzdory miliardovým dotacím, tvrdí NKÚ

8:53 , aktualizováno 8:53

Více než třetina vlaků Českých drah slouží přes 30 let, přestože dopravce získal v letech 2008 až 2018 na jejich obnovu 4,6 miliardy korun z evropských i státních peněz. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle drah je stáří vozů ovlivněno prakticky nulovou obnovou v době od sametové revoluce až do zhruba roku 2008.