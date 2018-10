Málo míst a delší zpoždění, kritizuje kraj působení soukromníka na železnici

Podle kraje soukromý dopravce nápor cestujících obtížně zvládal zejména během vánočních svátků a s nástupem teplého počasí letos v dubnu.

Naopak pochvalu sklidila společnost patřící do skupiny Jihotrans za to, že základ jejího vozidlového parku tvoří modernější klimatizovaná vozidla, či za možnost nákupu jízdenek platební kartou přímo ve vlaku.

GW Train Regio převzal od Českých drah provoz na trojici šumavských linek loni v prosinci. Šlo přitom o doposud největší objem železniční dopravy, který na základě výběrového řízení získal na Českých drahách soukromý konkurent.

„Začátek provozu se potýkal s provozními problémy, odlaďovaly se dětské nemoci, čekalo se na dodání rekonstruovaných motorových vozů a na některé výkony byla nasazovaná vozidla nesplňující parametry nabídkového řízení,“ popisuje zahájení provozu materiál, který nedávno projednala rada kraje.

Na jiném místě nicméně hodnotící zpráva připouští, že firma postupně kvalitu služeb zlepšuje. Hlavním nedostatkem tak zůstávají zpoždění způsobená časově náročným nakládáním a vykládáním jízdních kol do speciálně upravených vozů.

Zpoždění až 45 minut

Během léta cyklisté využívají všechny tři šumavské tratě, největší problémy dělalo nakládání kol na trati 194 z Černého Kříže do Českých Budějovic.

„Většinou jsme evidovali stížnosti lidí, kteří cestovali z Českého Krumlova do Budějovic. Vlak nabral zpoždění na Lipně okolo Horní Plané a přijel pozdě do Krumlova. A pak samozřejmě byl opožděný i na příjezdu do Českých Budějovic, kde to dělalo potíže a nestíhaly se přípoje na rychlíky a na Prahu,“ uvedl Jan Aleš, jednatel společnosti Jikord, která koordinuje dopravu Jihočeského kraje.

Podle odborníka Jikordu na železniční dopravu Martina Stacha nebylo výjimkou, když nakládka kol zpožďovala v letní sezoně vlaky na této trati o 15 až 45 minut. Tato zpoždění se postupně zkracovala s tím, jak dopravce během léta k jednomu vozu pro kola přidal i druhý vůz a zvýšil počet brigádníků, kteří s nakládkou pomáhali.

Zatímco České dráhy na nejexponovanějších tratích nasazovaly patrové vozy, do kterých si lidé sami nakládali jízdní kola, GW Train nechal pro kola přestavět poštovní vagony Slovenské pošty, takzvané Gábiny z 80. let minulého století. Právě upevňování kol do stojanů během čekání ve stanici způsobovalo zmiňovaná zpoždění. Přechodným řešením pro příští sezonu bude podle Stacha změna jízdního řádu u některých vlaků.

Například ranní vlak z Budějovic, který cyklisté využívali nejvíce, pojede od nového jízdního řádu zhruba o půl hodiny dříve, a to už v 7:44. Tento náskok pak využije pro pěti- až desetiminutová čekání v zastávkách v Černé v Pošumaví, Horní Plané a Nové Peci.

Příliš houkají a jsou oranžové

Zdaleka ne všechny připomínky cestujících plánuje kraj v dalším provozu šumavských lokálek zohlednit. Lidé si totiž také stěžovali na to, že vlaky soukromého dopravce houkají hlasitěji než vozidla Českých drah. Případně že se jejich oranžové zbarvení do jihočeské krajiny hodí méně než modré motoráky ČD, dodal šéf Jikordu.

Soutěž na trojici lokálek České Budějovice – Černý Kříž, Číčenice – Nové Údolí a Strakonice – Volary vypsal Jihočeský kraj už v roce 2014.

Většina krajů začala řešit pokračování železniční dopravy až v letošním roce, rok před vypršením dlouhodobých smluv s Českými drahami. Největším dosavadním úspěchem soukromníků je zakázka RegioJetu v Ústeckém kraji na provoz na třech tratích.