Konec plastu. České dráhy zavedly In Kartu v mobilu

Pro vystavení nové elektronické In Karty nebo takzvaného obrazu pro ty zákazníky, kteří již mají starou plastovou věrnostní kartu, je potřeba mít v telefonu nainstalovanou aplikaci Můj vlak. Ta umožňuje on-line nakupovat jízdenky a kontrolovat aktuální informace z provozu, například polohu vlaku, délku zpoždění nebo číslo nástupiště.

„Nový zákazník si stáhne a nainstaluje do mobilu s operačním systémem Android nebo iOS poslední verzi aplikace Můj vlak a vytvoří si v aplikaci uživatelský účet. Vlastní pořízení virtuální In Karty nebo obrazu stávající čipové In Karty je možné v aplikaci Můj vlak, a to v uživatelském profilu v části s identitou cestujícího,“ upřesnil dopravce.

Všechna data o cestujícím jsou zaznamenána prostřednictvím dynamického QR kódu, který umí přečíst přenosné počítače průvodčích. Systém rychle se měnícího QR kódu není prakticky možné zkopírovat, což podle Českých drah zvyšuje bezpečnost uložených dat. K údajům se vlakový personál dostane i v místech, která mají slabé nebo vůbec žádné internetové pokrytí.

Při vyplňování virtuální karty musí cestující zadat jméno a další základní údaje, jako je datum a místo narození. Pro identifikaci cestujícího je pak nutné do aplikace rovněž nahrát fotografii – postačí i selfie z mobilu pořízené přímo na nástupišti. Při prvním použití je pak potřeba doložit občanským průkazem platnost zadaných údajů, při dalších kontrolách už není průkaz nutný, uvedla ředitelka odboru cenotvorby na Českých drahách Zuzana Čechová.

Mobilní aplikaci Můj vlak si od jejího vzniku v roce 2014 stáhlo do mobilu na osm set tisíc zákazníků. Lidé on-line prodej jízdních dokladů využívají zejména pro nákup jízdenek na delší trasy. Například u mezinárodních jízdenek se přes internet prodá zhruba polovina dokladů.

Do klasických pokladen pak lidé chodí především pro jízdenky na kratší trasy, on-line prodej u tohoto druhu jízd tvoří jen patnáct procent, dodala Čechová. Virtuální In Kartu si od jejího pondělního zavedení do zkušebního provozu zatím pořídila asi tisícovka lidí.