Česko je odkladiště vraků. Lidé kvalitu neřeší, říká šéfka AAA Auto

Čeští zákazníci hledí primárně na prodejní cenu. Nevšímají si toho, že cena vozu dovezeného třeba z Německa je podezřele nízká. Mnohdy jde o auta, která v provozu dosloužila a na původních západních trzích by je už nikdo nekoupil. V Česku se však najde dost lidí, kteří si tyto laciné vozy ještě pořídí.

To dokumentuje i skutečnost, že průměrné prodávané ojeté auto v Česku je staré deset a půl roku, má podle tachometru najeto 150 tisíc kilometrů a prodává se lehce nad 200 tisíc korun.

„Zákazník velice často řeší cenu jako jediné hledisko a neřeší porovnání ceny a kvality vozu, který kupuje. A to je něco, co se ve vnímání lidí jen těžko ze dne na den změní,“ uvedla šéfka sítě autobazarů, které kromě Česka působí i na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.

Karolína Topolová Narodila se v roce 1976 v Praze. Absolvovala andragogiku na Univerzitě J. A. Komenského.

Po studiích nastoupila do AAA Auto, kde stála za projektem vytvoření call centra.

Od roku 2007 se po jmenování viceprezidentkou stala součástí vedení.

Od roku 2012 je generální ředitelkou. Pravidelně se umisťuje v žebříčcích oceňujících nejúspěšnější ženy v byznysu.

Dříve byl automobil důležitou součástí vlastní prezentace. Zejména v minulém režimu, kdy se zákazník těžko dostával k autu. Platí to i dnes?Záleží jak pro koho. Zákazník si často ten status ukojí tím, že má třeba služební auto vyšší třídy a pak do rodiny pořídí jen vůz na ježdění po nákupech. Ale i toto se posouvá. V posledních letech vidíme, že lidé sice tolik neřeší reprezentaci, ale řeší bezpečnost. Druhé auto už nemusí být jen malá „nákupní taška“ nebo 15 let starý vůz. Odráží se to například v prodeji vozů SUV.

Dá se uvést, jaký typ zákazníka si koupí jaké auto? Kdo si nejčastěji kupuje třeba zmiňovaná SUV?

Zhruba 70 procent zákazníků u nás tvoří muži, roste podíl zákazníků firemních a podnikatelů. Podíl firem a podnikatelů na prodejích ojetých aut je ale stále do 10 procent. Nejoblíbenější typ vozu představoval loni v Česku stříbrný hatchback s benzinovým motorem, náhonem na dvě kola, s manuální převodovkou a s výkonem 70 až 85 kilowatt.

Říkáte, že je větší zájem o benzinové motory. Jde třeba o důsledek aféry dieselgate, tedy podvodů s emisemi u naftových motorů některých výrobců?

Dieselgate náš trh zásadním způsobem nezasáhla, na rozdíl třeba od toho německého. Český klient bohužel zase tak výrazně emise neřeší, ale je tady vidět, že trh ojetin nabídl v roce 2017 o 40 procent více aut s dieselovým motorem než s benzinovým. O rok dříve přitom nabídka dieselů byla o 61 procent vyšší oproti benzinovým motorům. Stále to ale není přímá reflexe problematiky dieselgate.

Řada měst především v západní Evropě zavádí bezemisní nebo nízkoemisní zóny. Projevuje se to nějak na trhu ojetých vozů v Česku?

Zaznamenali jsme zvýšení nárůstu nabídky těchto rizikových naftových aut, která na tamních trzích nevyhovují emisním normám a zejména Němci se jich zbavují na úkor tuzemského životního prostředí. Nabídka těchto dieselových motorů začíná narůstat a právě ten aspekt hledět pouze na cenu vozu českého zákazníka často zláká. Bohužel si neuvědomuje, že jde o rizikové motory, jejichž provoz bude z dlouhodobého hlediska stále více omezován.

Jak je to s vozy na alternativní paliva, které jsou naopak chápány spíše jako šetrnější k životnímu prostředí?

Podle prodejů skupiny AAA Auto stále ještě nezasáhly hlavní proud zákazníků a v současnosti čítají jedno procento prodejů. Nejvíc zabírají auta na stlačený zemní plyn nebo LPG. Elektromobily a hybridy se prodávají jen v malé míře. Čeští řidiči jsou velmi konzervativní a v našich podmínkách trvá relativně dlouho, než tyto nové technologie přijmou. My jsme se před deseti lety začali připravovat na elektromobilitu, ale její boom ještě doposud nenastal. Původní predikce hovořily o poměrně masivním nástupu této technologie už před pěti lety. Zatím to ale ještě nenastalo. Velkou roli hraje i infrastruktura, jako jsou veřejné dobíjecí stanice, která na to není zatím připravená.

Jak jste se připravovali na nástup elektroaut?

Vybudovali jsme dvě dobíjecí stanice v Praze a v Brně, abychom viděli, jak narůstá tendence pořizování těchto vozů. A vidíme i poptávku, která je prakticky minimální. U hybridních aut si lidé často v diskusních fórech stěžují na závadovost, že kombinace elektrického pohonu a spalovacího motoru je často nespolehlivá. To odráží poptávku po těchto vozech a ta je jednoprocentní. Zároveň jsme si koupili jednu Teslu, jejíž provoz jsme zkoušeli.

Je významným faktorem pomalého nástupu těchto aut i jejich cena?

Češi a východní Evropa řeší pořizovací cenu a elektromobily jsou na míle vzdálené běžně nakupovaným vozům v Česku, takže to ještě nějakou dobu bude trvat.

Co další nové trendy v automobilismu, jako je například carsharing. Představuje to pro prodejce ojetých aut podobný strašák jako pro výrobce vozů?

V evropských metropolích zatím nevidíme žádný exemplární příklad, kde by to bez problémů a masově fungovalo. Praha není tak velká metropole, aby se zde museli výrobci významně obávat. Každopádně velmi pečlivě sledujeme celosvětový vývoj, abychom se na situaci připravili. Podle mého názoru budeme minimálně v regionu střední Evropy čekat ještě hodně dlouho. Koncept vlastnění vozu českým spotřebitelem je silný. V České republice se průměrná doba držení vozu vyšplhala na patnáct let a ten trend spíše roste, než že by klesal. Ještě za patnáct let zde mohou jezdit ta auta, která si dnes lidé odvážejí jako novinky z autosalonů.

Dlouhodobě diskutovaný problém je stáčení tachometrů, kvůli kterému se uvažovalo i o změně legislativy. Snižuje se podle vás počet prodávaných vozů s podvodně sníženým počtem najetých kilometrů?

Do doby, než to opravdu legislativa podpoří, nemůžeme čekat žádné velké změny. Na našich výkupních pobočkách odmítneme 65 až 70 procent aut – k manipulaci s počtem najetých kilometrů nebo se stářím vozu dochází právě u vozů dovezených většinou ze zahraničí.

Jak to vaši nákupčí poznávají, jde to nějak jednoduše odhalit?

Pokud jde třeba o pět let staré auto a má podezřelý nájezd do sto tisíc kilometrů, tak je jasné, že tam něco nehraje. Většinou auta najedou v průměru 25 tisíc kilometrů ročně. Nákupčí vidí opotřebení interiéru proti najetým kilometrům, vodítkem jsou i pravidelné kontroly na STK diagnostikách.

Takže i statistická čísla za celé Česko odrážejí manipulování s tachometry? Průměrné nabízené auto je podle těchto údajů staré deset a půl roku a má najeto 150 tisíc kilometrů.

To je samozřejmě nesmysl. Pro zákazníky existuje určitá psychologická hranice, pod kterou se prodejci snaží tachometry stáčet. Tato hranice leží právě na těch 150 tisících kilometrů. To většinou auta, která jsou stará deset a více let, nemohou splnit.

Jaký je původ vozidel, která prodáváte v Česku?

Náš obchodní model spočívá v tom, že obchodujeme s 90 procenty vozů, které byly jako nové prodány v dané konkrétní zemi. Soustředíme se na auta po prvním majiteli. Pouze deset procent připadá na vozy, které z nějakého důvodu na daném trhu chybí, a ta si dovezeme.

A jaké modely do Česka dovážíte?

Vozíme zejména Volkswageny Passaty, Fordy Mondea a Focusy. Jde o auta, kterých se v Česku s vyššími výbavami a při nižším nájezdu kilometrů nedostává.

Mění se nějak průměrná cena aut prodávaných v síti AAA?

Cena prodávaných vozů roste a s tím se postupně zlepšuje i jejich kvalita. Naše průměrná cena prodávaného auta byla před dvěma lety na 160 tisících korun a nyní je na zhruba 190 tisících. Tedy v tomto ohledu se nachází zhruba na tržním průměru. Je to díky zánovním vozům, které prodáváme pod značkou Mototechna. Jde o auta do dvou let staří. Minulý rok jsme jich prodali 7 400, což znamená, že deset procent našich objemů představovaly tyto zánovní vozy. Na českém trhu je o ně vyšší zájem, když tato vozidla tvoří zhruba 16 procent ze všech aut prodaných v síti AAA.

Vnímáte rozdíly mezi zákazníky ve středoevropských zemích, kde působíte? Je třeba zákazník v Polsku ochotný za vůz utratit více peněz než v Česku?

Je to poměrně vyrovnané. Jiná situace byla v Rusku, kde zákazníci kupovali dražší auta, protože šlo o jejich statusovou záležitost. Ve své podstatě jsou však trendy v zemích visegrádské čtyřky stejné.

Jaké modely se v Česku nejlépe prodávají a jak se liší od preferencí zákazníků v ostatních zemích, kde s AAA podnikáte?

V Česku a na Slovensku patří mezi nejprodávanější modely škodovky. Škoda Octavia loni obhájila prvenství na českém i slovenském trhu, po ní následuje fabia. To v Polsku a v Maďarsku vidět není – například v Polsku se octavia umisťuje na desátém místě a fabia se do první desítky vůbec nedostala. Na maďarském trhu s ojetinami se rovněž v první desítce česká automobilka vůbec nevyskytuje. Nejvyhledávanějším vozem v Polsku a v Maďarsku je už druhý rok Opel Astra. V Maďarsku rovněž kvůli místní výrobě dominují vozy Suzuki. Shodná pro všechny čtyři trhy pak je obliba německých vozů značky Volkswagen, zájem je o Fordy Focus a Mondeo a často vyhledávaným modelem na všech čtyřech trzích je BMW řady 3.