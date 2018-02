ČR je významná exportní síla. Vývoz za 4,2 biliony loni táhl autoprůmysl

Export tuzemských firem byl loni rekordní. V přeshraničním pojetí se meziročně zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 bilionu korun. O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží více. Český vývoz do Číny loni rostl dvakrát rychleji než čínský dovoz do ČR. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.