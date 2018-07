Do důchodu později a jiné daně, radí Česku OECD

Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) konstatuje, že se Česko potýká se stárnutím populace. Aby se země vypořádala s hospodářskými dopady tohoto vývoje, měla by zrušit horní věkovou hranici pro odchod do důchodu, která je 65 let pro muže i ženy, a místo toho navázat důchodový věk na vývoj očekávané délky života.

Zvyšování důchodového věku doporučovala OECD Česku už před dvěma lety. Stejně tak v roce 2016 doporučovala zajistit více zdrojů pro financování příjmů důchodců. V nynější zprávě konstatuje, že bylo dosaženo jen omezeného pokroku v řešení penzijní problematiky.

OECD rovněž upozorňuje, že podíl zaměstnaných žen klesá poté, co se jim narodí dítě, což přispívá k nerovnosti příjmů mezi pohlavími. Organizace proto doporučuje omezit maximální možnou délku rodičovské dovolené a vytvořit pobídky pro muže, aby ve větší míře využívali část rodičovské dovolené. Stát by podle OECD také měl podporovat flexibilní pracovní úvazky nebo práci z domova a zajistit širší a finančně dostupnější nabídku zařízení, která poskytují denní péči o děti.

Platíme moc velké daně

Organizace doporučuje Česku rovněž změny v daňovém systému. Upozorňuje, že daňové břemeno v Česku je šesté nejvyšší mezi 35 členskými státy OECD a že příjmy českého rozpočtu do velké míry spoléhají na výběr sociálního pojištění.

Podle OECD by země měla upravit systém daní a odvodů tak, že sníží sociální pojištění a zvýší nepřímé daně, jako je daň z přidané hodnoty nebo ekologické daně. Zavedení ekologických daní, zejména z emisí uhlíku, je podle OECD důležité pro podporu zelených technologií. OECD doporučovala Česku zavedení daně z emisí uhlíku už před dvěma lety a nyní konstatuje, že země dosud v této věci nijak nepokročila.

Ekonomické sdružení v pondělí též publikovalo odhady pro růst tuzemské ekonomiky. Ta by letos měla posílit tempem 3,8 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta. Za růstem ekonomiky je především silná poptávka podpořená růstem mezd a export.

Krize na českém trhu práce

Většímu růstu ekonomiky brání podle zprávy OECD mimo jiné trh práce, na kterém mají firmy problém najít vhodné pracovníky. Nezaměstnanost v Česku je totiž jedna z nejnižších ze zemí OECD. Letos by přitom měla klesnout na 2,4 procenta z loňských 2,9 procenta. V roce 2019 OECD očekává další pokles na 2,3 procenta.

Životní standard Česka se blíží úrovni OECD

Zlepšit situací na trhu práce by podle zprávy mohly větší investice do vzdělání a zvyšování kvalifikace pracovníků nebo jejich rekvalifikace. Zpráva také doporučuje zvýšit pružnost trhu práce zavedením částečných úvazků, což by pomohlo například zaměstnávání žen po rodičovské dovolené. OECD také doporučuje zrychlit imigrační řízení a ulehčit integraci cizinců.

OECD dále upozornilo, že rizikem pro ekonomiku může být vývoj cen nemovitostí, který byl loni podle zprávy nejvyšší mezi zeměmi EU. Spolu s tím rostou výrazně poslední dva roky i objemy půjček na pořízení nemovitostí, což vystavuje možnému riziku banky.

OECD sdružuje 35 vysoce vyspělých zemí světa. Založena byla v roce 1961, Česko je jejím členem od roku 1995. Posláním organizace je napomáhat hospodářskému růstu, harmonizovat rozvojovou pomoc, zvyšovat zaměstnanost a životní úroveň a rozšiřovat obchod, ale i potlačovat diskriminační praktiky. Zprávy, ve kterých hodnotí situaci svých členských států, zveřejňuje pravidelně. Pro Česko vydala předchozí zprávu v roce 2016.