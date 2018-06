Konec montoven v Česku. Pobídku dostane pouze ten, kdo lidem dobře zaplatí

Po letech, kdy si Česko pustilo do země každého investora bez ohledu na jeho výrobní program a ještě mu vrátilo až 65 procent (do roku 2007) jeho investice, končí.

K zásadní změně se politici odhodlávají poslední dva roky a přiměla je k tomu až situace na trhu práce. „Velcí investoři přijdou, ale asi jich nebude tolik, protože ekonomika v tuto chvíli není schopná absorbovat velké množství větších investic,“ říká Silvana Jirotková, která od letošního roku řídí státní Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Čistě výrobně orientovaní investoři se rozhlížejí spíš v destinacích na východ od nás – v Bulharsku či na Ukrajině. Levní pracovníci jsou pro ně cennější než pobídkový balíček: slevy na dani z příjmů, příspěvek na vytvoření pracovního místa nebo příspěvek na nákup nemovitostí či strojů. Česko tímto způsobem rozdalo investorům za uplynulých dvacet let 225 miliard korun. Výsledek?

„Příliš vysoký podíl procyklických oborů a oborů koncentrovaných zejména do automobilového průmyslu. V dobrých časech našich obchodních partnerů rostou rychleji než celá ekonomika, a o to více propadají v časech špatných,“ uvedla v rozhovoru pro MF DNES ekonomka Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady a bývalá bankovní radní ČNB.

Česko by si mohlo začít investory lépe vybírat. „Cílem bude lákat investice s vyšší přidanou hodnotou a nikoliv primárně na pobídky. Jsme v srdci Evropy, máme průmyslovou historii, je tu nastavená základna pro výzkum a vývoj, možnost spolupráce s univerzitami, výzkumně vývojová centra,“ vyjmenovává Jirotková. A lákat chce CzechInvest také na šikovné lidi. „Jsme národ kutilů. Zahraniční investoři zjišťují, že Češi jsou schopni opravit a vymyslet si věci nadstandardně dobře,“ dodává ředitelka.

Pobídky nekoční, jen se mění podmínky pro investory

To neznamená, že stát s finanční podporou investorů končí. Nově zákon bude vyžadovat, aby výměnou za pobídku firma zaměstnávala alespoň 10 procent lidí s vysokoškolským vzděláním nebo minimálně dvě procenta specialistů ve výzkumu a vývoji. A nejméně 80 procent zaměstnanců bude muset mít přinejmenším průměrnou mzdu v kraji. Pobídka na pracovní místo bude pro výrobní firmy jen v okresech s nezaměstnaností nad 7,5 procenta. U technologických center a center strategických služeb dotace na místo zůstane – a bude celorepubliková.

Zvýhodnění center má za cíl přesunout lidi z výroby k sofistikovanější práci. To bude mít z dlouhodobého hlediska vliv na poptávku po vzdělanější pracovní síle a odrazit by se to mohlo pozitivně ve vzdělávacím systému. Nově bude možné na dotovaných místech také zaměstnávat cizince s trvalým pobytem.

Několik projektů s vyšší přidanou hodnotou už má CzechInvest rozjednaných. „Aktuálně jednáme s asi dvaceti projekty, očekáváme, že v příštích měsících od nich přijde žádost,“ říká ředitelka. CzechInvest podle ní odklání svou aktivitu k malým a středním českým firmám. Podpoří to i novela – sníží se práh, kdy firma na pobídku dosáhne, místo minimální investice 100 milionů bude stačit polovina a povinnost vytvořit minimálně dvacítku nových pracovních míst u výrobních podniků také padá. Novela by mohla začít platit v roce 2019.

Dvě velké zahraniční investice se do Česka také chystají. Továrna na letecké motory GE Aviation za 10 miliard korun by mohla vzniknout i bez pobídky, pokud se ji investor rozhodne postavit ve svém stávajícím areálu v pražských Letňanech. Na druhé straně automobilka BMW, která chce na Sokolovsku stavět testovací centrum autonomních vozidel za šest miliard, vládu žádá o zhruba půlmiliardovou pobídku.