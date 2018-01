Česko, země skladům zaslíbená. Zabraly už sedm milionů metrů čtverečních

V době konjunktury Češi více utrácejí a stále častěji nakupují na internetu. „V současné době se staví nejvíce hal určených pro e-commerce, která roste průměrně o deset procent ročně v objemu nakupovaného zboží,“ říká Zdeněk Kašpar, ředitel divize průmyslu a logistiky CBRE.



V blízké době například otevře svůj třetí sklad jeden z největších internetových hráčů Alza.cz. V průmyslovém parku P3 ve Zdibech e-shop zabere 22 tisíc metrů čtverečních, ale počítá s možností rozšíření plochy až na čtyřnásobek.

Jak ukazuje příběh Jenče nedaleko Prahy, ne vždy developeři kráčejí na periferie měst po červeném koberci. Strategická poloha města s dvanácti stovkami obyvatel poblíž Letiště Václava Havla Praha a dálnice D6 přilákala v poslední době také mamutí čínský e-shop Alibaba. Jen pár kilometrů na sever, v obci Dobrovíz, už má své sklady jeho největší konkurent, americký Amazon.

Další sklady nechceme

„Jsem zásadně proti další výstavbě skladů. To, co tu vzniklo, je šílenství,“ říká starosta Jenče Pavel Burgr. Poblíž města jsou například haly logistických firem Gebrüder Weiss nebo Hödlmayr. V poslední době přibyla společnost 4PX Express, která zajišťuje distribuci pro internetový gigant Alibaba. „Nemohli jsme s tím hnout, povolení byla vydána už před patnácti lety,“ dodal starosta.

Skladové plochy zabírají u Jenče odhadem zhruba polovinu plochy města, ale podle Burgra nemají pro místní valný ekonomický přínos. „Jednat s firmami o nějaké finanční podpoře pro obec je strašně těžké. Nikdy jsme od nich nic neviděli, nic nesponzorují,“ vysvětlil.

Aktuálně se v Jenči zabývají myšlenkou změn v části projektu, který dokončuje pro Alibabu developer VGP. Z kancelářských prostor by mělo být ubytování. Městu se to ale nelíbí. „Může se stát, že to tady za pět deset let opustí, co z takového hotelu může vzniknout?“ dodal starosta.

Z dat poradenské společnosti Cushman & Wakefield vyplývá, že jen v deseti největších projektech je plánováno dostavět přes 1,3 milionu metrů čtverečních skladových ploch. Nejvíce jich chystá společnost CTP Invest, která je s přibližně třetinovým podílem lídrem trhu skladové výstavby. Ve výstavbě má své parky v Boru, v Brně, Ostravě či Úžicích. Plné ruce práce však mají i ostatní developeři – VGP, Prologis, Panattoni nebo P3.

Navzdory legislativě, která podle firem zbytečně brzdí výstavbu, a haly se začínají stavět často až po několikaletém byrokratickém maratonu, se oboru daří. Například P3 měla před pěti lety v tuzemsku sedm budov o celkové rozloze 204 tisíc m², nyní spravuje 76 průmyslových nemovitostí s plochou přes 1,1 milionu m². „Poloha Česka uprostřed Evropy nahrává dlouhodobému zájmu o výrobní a logistická centra. Na druhou stranu máme jen čtyři dálnice, které nás spojují se zahraničím,“ uvedl ředitel P3 pro Českou republiku Tomáš Míček.

Z průmyslového developmentu se stala zajímavá investiční příležitost. Správce fondů Conseq Investment Management uvádí, že právě průmyslové budovy představují nejvyšší zhodnocení, které dosahuje mezi 6,25 a 8,25 procenta ročně.

Jiní experti z boomu skladové výstavby nadšeni nejsou. „Začíná být jasné, že nárůst skladovací plochy je neúnosný. Postavit sklad trvá několik let a developeři se začínají obávat úpravy legislativy, která by podmínky výstavby nových skladů zpřísnila,“ tvrdí Martin Paloncy z poradenské společnosti Logio. Levnější práce a služby přitahují zájemce ze zahraničí, podle firmy má však už Česko v přepočtu na tisíc obyvatel dvakrát více skladovací plochy než Polsko. Uskladnění zboží je v ČR o 35 procent levnější než v sousedním Německu.