Obchod nutil lidi zaplatit neobjednané sběratelské mince, zaplatí pokutu

Tři pravomocné pokuty ve výši 400 tisíc, 100 tisíc a 30 tisíc korun udělila ČOI firmě HMK V AG se sídlem ve Švýcarsku. Týkají se jedenácti stížností z let 2014 a 2015 a také vlastního šetření, které potvrdilo špatné zkušenosti spotřebitelů. Další desítky podnětů od veřejnosti navíc ještě úřad projednává ve správním řízení.

Platili za neobjednané zboží

Poté, co si spotřebitelé objednali v katalogu mince či medaile s vyobrazením známých osobností od Karla IV. až po Alžbětu II., je firma bez jejich vědomí nebo proti jejich vůli zařadila do takzvaného sběratelského servisu. V brzké době jim přišly poštou další, neobjednané mince, zpravidla už nikoliv za zvýhodněnou cenu, ale za několik tisíc korun. Ani po písemných urgencích zákazníkům zásilky nepřestaly chodit, naopak firma vyhrožovala vymáháním peněz za zboží prostřednictvím inkasní agentury.

O agresivních obchodních praktikách firmy se na vlastní kůži přesvědčil jeden z inspektorů. Objednal si jednu z mincí v e-shopu, když se však odhlásil z dalšího odběru, obálky s mincemi mu nepřestaly chodit. Došel proto osobně na pobočku plzeňské společnosti TCS Taurus Service, která je výdejnou a zákaznickým servisem obchodu, aby podepsal, že si nepřeje zasílání dalších zásilek. Balíčky přesto chodily dál.

„Nebyla to svobodná vůle a rozhodnutí spotřebitele, brali jsme to jako nekalou praktiku. Když firma spotřebitelům zaslala mince přes deklarovaný nesouhlas, už jsme to hodnotili jako agresivní praktiku, popsal Jan Řezáč, ředitel inspektorátu ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj, který záležitost řešil. V poslední době podle něj klesl počet oznámení o nevyžádaných zásilkách a teď už nové nechodí. Spotřebitelé si však stále stěžují (také v poradně dTestu), že jim obchod vyhrožuje vymáháním, pokud nezaplatí. „Nikdy nám od pisatelů nepřišla informace, že přišel exekutor, policie nebo někdo další, aby vzali majetek. Není ale vyloučené, že u někoho to mohlo skutečně dojít do této fáze,“ dodal Řezáč.

Firma, sídlící ve Švýcarsku, byla dlouho nekontaktní a český distributor, v jehož vedení jsou občané Německa, odkazoval na svůj P.O. Box v Plzni. Obě firmy v poslední době zastupuje pražská advokátka Denisa Valentová. „V současné době vám k tomu nemohu nic říct. Osoba odpovědná za klienta HMK je na dovolené a vrátí se za dva týdny,“ uvedla advokátka s tím, že nejdříve se k případu může vyjádřit na konci dubna.

Česká mincovní společnost se proti pravomocným pokutám, které už potvrdil ústřední inspektorát, může ještě bránit žalobou ke správnímu soudu.

Informace nebyly pravdivé

Důvodem udělení třicetitisícové pokuty z vlastního šetření je uvádění nepravdivých informací o vlastnostech kamene, kterým byla osazena nabízená mince. Ty neodpovídaly deklarovanému českému granátu.

Portál iDNES.cz dříve informoval, že hodnota medaile, kterou si zakoupil jeden ze spotřebitelů, byla minimální. „Pokud jste si to koupila, abyste mohla dělat žabky na rybníku, tak kdybyste za to dala padesát korun, tak to je tak akorát,“ zhodnotil Vladimír Kejla z numismatického obchodu.