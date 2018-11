Češi si za dovolenou rádi připlatí, dvouhvězdičkové hotely mizí z katalogů

Zájem o dražší ubytování se pochopitelně odráží v tržbách cestovních kanceláří. Mizí totiž lacinější zájezdy. Dvouhvězdičkový hotel v Řecku na sedm nocí je možné pořídit za 12 tisíc korun, ceny čtyřhvězdičkových hotelů, které jsou mezi Českou klientelou nejvyhledávanější, začínají během letní sezóny na 16 tisících, uvedla výkonná ředitelka Exim Tours Romana Slížková.

Jeden z lídrů na českém trhu do konce letošního roku očekává zhruba šestnáctiprocentní meziroční nárůst tržeb na 6,7 miliardy korun a zisk ve výši 235 milionů korun. Podle marketingového ředitele Stanislava Zímy jde o souhrnná čísla za český i slovenský trh. Cestovní kancelář rovněž podle množství rezervací očekává, že jí počet klientů za letošní rok vzroste o 55 tisíc na 450 tisíc.

Největší objem zájezdů cestovní kancelář během letoška prodala do Turecka, Řecka a Egypta, které dohromady tvořily přibližně polovinu všech prodaných zájezdů. To je důsledek zlepšení bezpečnostní situace a nárůstu důvěry českých turistů v tyto destinace. Ty byly postižené úbytkem klientů zejména v roce 2016, kdy se kvůli obavám prodávaly zejména formou Last Minute zájezdů.

V posledních dvou letech ale naopak podle Zímy roste počet zájezdů, které cestovní kanceláře prodávají v předstihu. Zatímco před dvěma lety se formou First Minute prodávala necelá třetina zájezdů, letos předprodej tvořil téměř 44 všech prodaných dovolených u Exim Tours.

Nákup zlevněných dovolených s předstihem je podle Zímy trend, který český trh odkoukal v západních zemích. „Máme dokonce klienty, kteří se vrátí z dovolené a jdou si ihned zařídit další dovolenou,“ dodal.