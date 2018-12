Prahu mají turisté raději než Miami nebo Las Vegas, ukázal žebříček

Výlety do světových metropolí neztratily na své přitažlivosti ani v roce 2018. Očekává se, že turisté letos celkem podniknou do světových metropolí 1,4 miliardy cest. Do žebříčku dvaceti turisticky nejoblíbenějších měst světa se v letošním roce dostala i Praha. I hlavní město zaznamenalo meziročně nárůst zahraničních návštěvníků.